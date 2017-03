Danko zostal v šoku po Kaliňákovej správe o letoch prezidenta Kisku

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Predseda parlamentu Andrej Danko zostal v šoku po správe ministra vnútra Roberta Kaliňáka o letoch prezidenta Andreja Kisku, pretože na malom Slovensku lieta niekto 300-krát a objedná si navyše lietadlo z Popradu do Košíc, pričom lietadlo muselo letieť z Bratislavy.



Danko hovorí o papalášizme .



„Na to netreba poučky, ale elementárnu slušnosť a výchovu. Ja nepracujem do štvrtka, ale celý týždeň. Tiež by som mohol svoju pozíciu využiť. Považujem to za papaláške a nehospodárne nakladanie s majetkom štátu,“ vyhlásil Danko.





Ak sa podľa neho niekto rozhodol byť prezidentom, má tomu prispôsobiť osobný život. Upozornil, že prezident má k dispozícii vilu v Bratislave. „Keby som chcel byť ako on, tak do Šamorína budem lietať vrtuľníkom. Na dovolenku do Tatier môžem využiť lietadlo? Vyzývam prezidenta, aby to preplatil. Nech začne šetriť a prestane rozdávať plat, aby to raz doplatil, lebo ja urobím pre to všetko,“ zdôraznil.



Líder OĽaNO Igor Matovič si myslí, že papalášsky sa správa Danko, ktorý denne predbieha kolóny aut so sirénou.



Lety prezidenta Kisku



Kiska letel podľa Kaliňáka medzi Bratislavou a Popradom na vlastnú žiadosť 319-krát. Tieto lety nesúviseli s výkonom jeho funkcie. Ako Kaliňák informoval poslancov NR SR, tieto lety stáli 789 525 eur, pričom prezidentská kancelária za ne neplatila.





Navyše okrem týchto letov letel Kiska podľa Kaliňáka letkou ministerstva vnútra sedemkrát medzi Košicami a Popradom. Tieto lety tiež nesúviseli s výkonom funkcie. Kiska podľa šéfa rezortu vnútra vládnou letkou absolvoval až 70 percent letov, ktoré nesúviseli s jeho funkciou.





V rokoch 2015-2017 lietadlá letky MV vykonali podľa Kaliňáka 880 letov s ústavnými činiteľmi SR. Z toho prezident letel 454-krát, premiér 183-krát, predseda parlamentu 66-krát a ostatní ústavní činitelia, najmä ministri 178-krát. Súkromne využil lietadlo letky MV aj predseda vlády, a to štyrikrát do Prahy a Košíc, za čo zaplatil 9900 eur.







