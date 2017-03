Danko vyzýva prezidenta Kisku, aby vymenoval ústavných sudcov



BRATISLAVA 20. marca (WebNovin.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko vyzýva prezidentskú kanceláriu, aby nespôsobovala ďalej škodu občanom, ktorí sa nevedia dovolať spravodlivosti na Ústavnom súde SR. Ako povedal Danko v pondelok na tlačovej besede, nič nebráni tomu, aby prezident z vybraných kandidátov menoval sudcov ústavného súdu.



Danko napísal prezidentovi list .



„Prezident opakovane vyhlásil, že bude rešpektovať rozhodnutie Benátskej (pozn. SITA) komisie. Dnes vidíme úmysel nevymenovať ústavných sudcova, teda neriešiť problém na ústavnom súde,“ povedal šéf parlamentu s tým, že dnes nie je možné vybaviť stovky návrhov. „Občanom tak vzniká škoda. Máme avizované, že pre prieťahy v konaní na ústavnom súde sa slovenskí občania obracajú na európske inštitúcie,“ vyhlásil. Danko odporučil, aby sa ľudia obracali so sťažnosťami pre nečinnosť súdu na prezidentskú kanceláriu.





Danko v pondelok napísal list prezidentovi, pričom ho vyzval, aby vymenoval nových ústavných sudcov. Prezident nemá podľa neho kompetenciu posudzovať vybraných kandidátov. „Vyzývam prezidenta k väčšej zodpovednosti,“ vyhlásil. Predseda parlamentu pripúšťa, že treba zmeniť aj model výberu ústavných sudcov. „Mali by sme nájsť model, ako vybrať čo najnezávislejších sudcov,“ konštatoval Danko.



Ústavnému súdu chýbajú traja sudcovia



Benátska komisia, ktorú vlani v decembri prezident Andrej Kiska požiadal o nezávislú analýzu ústavného sporu, prijala stanovisko, ktorým na otázky hlavy štátu priamo neodpovedala. Prezident sa na komisiu obrátil v spore o tom, či sa výklad ústavy v prípade nevymenovania kandidáta na generálneho prokurátora vzťahuje aj na kandidátov na sudcov ústavného súdu. Komisia odkázala prezidenta na právne neplnohodnotný názor väčšiny pléna ústavného súdu, ktorým v roku 2015 odôvodnil odmietnutie návrhu hlavy štátu na všeobecne záväzný výklad ústavy. Komisia uviedla, že nemôže plniť úlohu nadnárodného arbitra a nechce vstupovať do rozhodnutia.



Ústavnému súdu v súčasnosti chýbajú traja sudcovia. Prezident odmieta vymenovať kandidátov zvolených ešte predchádzajúcim parlamentom. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko v januári uviedol, že nemôže vyhlásiť ďalšie kolo volieb, keďže parlament si zvolením dvojnásobného počtu kandidátov na uvoľnené miesta sudcov ústavného súdu v pôvodnej voľbe svoju povinnosť už splnil. Na novele ústavy, ktorá by patovú situáciu riešila, sa zatiaľ strany nedohodli.



