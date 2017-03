Danko sa obul do Kisku pre podpis ústavných zmien, ktoré umožnia zrušiť Mečiarove amnestie

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Prezidentská kancelária už má na podpis zmeny v Ústave SR, ktoré vo štvrtok schválil parlament. Ako povedal v piatok predseda NR SR Andrej Danko, prezident Andrej Kiska má zmeny v ústave podpisom odobriť až v utorok. „Verím, že táto správa je len omyl. Ak by to mal byť problém z hľadiska prepravy, tak sme pripravení poskytnúť aj technickú podporu, aby to podpísal čo najskôr."



Danko a Fico už podpísali .



Podpredseda parlamentu Béla Bugár informoval, že pred desiatou hodinou už schválené zmeny podpísali Danko i premiér Robert Fico. Pred 10:30 bol zákon v prezidentskej kancelárii.





„Čakáme na prezidenta, kedy to podpíše. Želáme si, aby to bolo čo najrýchlejšie, lebo aj zverejnenie v Zbierke zákonov potrvá minimálne deň,“ povedal Bugár s tým, že až potom môže byť prijímané samotné uznesenie, ktorým majú byť zrušené amnestie Vladimíra Mečiara.



Zmeny umožnia zrušiť Mečiarove amnestie



Poslanci NR SR schválili návrh na zmenu Ústavy SR, ktorý umožní zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara.





Podľa schváleného návrhu zrušenie amnestií či milostí udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.





Zmeny ústavy musí ešte posúdiť a odobriť prezident Andrej Kiska. Po tom, ako zmena ústavy bude zverejnená v Zbierke zákonov, musí 30 poslancov predložiť do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií. S návrhom musí súhlasiť najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd.