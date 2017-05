Danko je zbabelý, že desať dní mlčí. Reaguje opozícia na jeho (ne)odvolávanie v parlamente

Nové rozhodnutie grémia

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) zlyhal v kauze otvárania zásielok pre poslancov NR SR dvakrát.Ako povedala na štvrtkovej tlačovej besede podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Danko zlyhal, keď dovolil, aby rozhodnutie o otváraní obálok začalo platiť, druhýkrát urobil chybu, keď sa nevrátil zo svojej dovolenky na Maledivách, keď si to situácia vyžadovala..Podľa nej má právo na dovolenku vtedy, keď si nemusí plniť povinnosti, keďže členovia parlamentu nemajú zo zákona nárok na dovolenku. „Je to jeho povinnosť a zodpovednosť ako predsedu, ktorý sa zodpovedá verejnosti. Mal sa vrátiť, reagovať a vysvetliť občanom, prečo k omylu došlo,“ povedala s tým, že si dovolil pošliapať ústavné právo, listové tajomstvo, na ktoré majú občania právo.Nicholsonová dodala, že ona ako podpredsedníčka parlamentu nebola informovaná o neprítomnosti predsedu na Slovensku.Podľa nej by bolo slušné, keby svojich podpredsedov o neprítomnosti oboznámil. „Keď o dovolenke otvorene hovoril na grémiu, nerozumiem, prečo o tom neoboznámil svojich podpredsedov,“ dodala. „Ak Andrej Danko nechápe, že je zodpovedný za otváranie listov, pýtam sa, či je normálne, že on riadi zákonodarný zbor krajiny,“ uviedla.Pripomenula, že ona sa v lete predčasne vrátila z dovolenky zo zahraničia, lebo považovala za svoju povinnosť ako podpredsedníčka NR SR byť prítomná na odvolávaní premiéra Roberta Fica (Smer-SD).„Toto sa však Andreja Danka bytostne dotýka. Mňa sa kauza odvolávania Fica netýkala. Nechápem, prečo sa nevrátil naspäť," dodala. Novým rozhodnutím, s ktorým sa oboznámili na štvrtkovom poslaneckom grémiu, sa podľa nej situácia nerieši.Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča až nové rozhodnutie vychádza zo smernice ministerstva vnútra, ktorou sa mala Kancelária NR SR riadiť. Obálky poslancov budú môcť v podateľni otvárať buď iba so súhlasom poslanca, alebo iba za jeho osobnej prítomnosti. Inak si môžu zriadiť P. O. BOX, aby pošta nechodila do parlamentu.Matovič zároveň vyhlásil, že správanie Danka, ktorý desať dní od prepuknutia kauzy stále mlčí, svedčí o tom, že nemá kapitánsku česť."Môže ísť na dovolenku, ale za desať dní neposlať do médií jediné svoje slovo nesvedčí o tom, že si kapitánske výložky zaslúži. Modlil sa, aby kauza prehrmela. Koaliční poslanci ukázali, že pohŕdajú ľuďmi aj svojím vlastným svedomím," povedal. Stojí si za tým, že rozhodnutie nebolo z hlavy vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana, ale z hlavy Danka.Pripomenul, že hoci Danko ráno na poslaneckom grémiu bol, na začiatok schôdze parlamentu neprišiel ani sa nezapísal do prezenčnej listiny. "Som zvedavý, ako bude k svojej absencii pristupovať," povedal. Matovič vníma porušenie listového tajomstva za pošliapanie základných práv občanov, ktoré vychádzajú z ústavy. Ako bude opozícia v kauze postupovať, sa spoločne poradia. "Musíme zareagovať aj inými krokmi," dodal Matovič.Líder hnutie Sme rodina Boris Kollár apeloval na občanov, aby si zapamätali, ako štandardní politici pošliapavajú ich základné práva. "Toto si dobre zapamätajte, kto sa k vám ako správa," uviedol s tým, že pri najbližších voľbách im to pomôže k tomu, aby sa rozhodli, koho si majú zvoliť.Peter Pčolinský z hnutia Sme rodina považuje za divné, že Andrej Danko na schôdzu neprišiel. Podľa neho mal prísť vysvetliť a uviesť svoje argumenty. Podľa neho ak Danko tvrdí, že o otváraní listov nevedel, mal by zvážiť odvolanie Guspana.

Poslanci neotvorili mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chcela opozícia odvolávať predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) za otváranie listových zásielok adresovaných poslancom.



Schôdzu zvolal podpredseda NR SR Béla Bugár. V pléne bolo prítomných 131 poslancov, no program schôdze nepodporila nadpolovičná väčšina prítomných zákonodarcov. Za program zahlasovalo iba 54 poslancov.



Za program hlasovali poslanci za klub OĽaNO-NOVA, SaS, ĽSNS, Sme rodina a väčšina nezaradených poslancov. Proti programu boli poslanci vládnej koalície za Smer-SD, SNS a Most-Híd. Nezaradená poslankyňa Martina Šimkovičová sa hlasovania zdržala.

