Danko chystá ďalší návrh, niektoré strany by mohli zaniknúť

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Politické strany, ktoré chcú kandidovať do parlamentných volieb, by podľa predsedu SNS Andreja Danka mali mať stanovený minimálny počet členov.



S takýmto návrhom sa v roku 2017 chystajú prísť národniari do parlamentu. Danko avizuje, že pôjde o veľkú novelu zákona o politických stranách. V lete hovoril, že minimálny počet členov strany by mal byť stanovený na 500, teraz o presnom čísle nehovoril. Ako povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA, každá strana musí mať svoje štruktúry a hierarchia ich musí rešpektovať.



Danko tak ako pri rokovacom poriadku poukazuje, že určitý počet členov je pre strany stanovený v niektorých štátoch. "Aj lídri niektorých opozičných strán sa s stotožňujú s tým, že ak je strana zaregistrovaná, rok pred voľbami by nemala meniť názov. Ak je raz zaregistrovaná, nemala by meniť hodnoty. Ak strana nebude zaregistrovaná minimálne rok pred voľbami, nebude môcť kandidovať v parlamentných voľbách," avizuje ďalšie zmeny Danko.



SNS je podľa Danka za sprísnenie kontroly fungovania strán aj s cieľom ich výmazu z registra strán. "Som za transparentné nakladanie s peniazmi. Strana by mala dokázať zdokladovať, že vytvára právo združovania pre občanov a umožňuje členstvo záujemcom. V zákone musia byť pre strany definované mechanizmy. Snem predsa nemôže tvoriť predseda a traja členovia," zdôraznil. S tým, že je aj za vytvorenie kontrolných komisií a tým chce donútiť strany k určitému počtu členov. "Strana, ktorá má celoslovenské pôsobenie, musí mať niektoré mechanizmy a pravidlá. Keď ich nebude mať, nebude môcť kandidovať do parlamentu. To všade vo svete funguje," dodal Danko.