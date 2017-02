Danko chce Holjenčíka dostať z funkcie, urobí pre to všetko

Poslanecký klub Slovenskej národnej strany (SNS) chce počuť od šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka argumenty,....

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Poslanecký klub Slovenskej národnej strany (SNS) chce počuť od šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka argumenty, čo ho k zvyšovaniu cien energií viedlo, a prečo takýto postup tajil.



Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko zaradil na súčasnú schôdzu parlamentu mimoriadny bod programu, ktorým zaviazal predsedu ÚRSO Holjenčíka, aby na pôde parlamentu zdôvodnil svoje rozhodnutie zvýšiť občanom ceny energií. .



"Chcem, aby pán Holjenčík prišiel do pléna NR SR a aby vysvetlil, ako si dovolil za chrbtom vlády zdvihnúť ľuďom ceny energií. Odmietam divadlo. Urobím všetko pre to, aby nezostal vo funkcii," povedal s tým, že musí nastať zmena zákona o regulácii sieťových odvetví, a to tak, že účastníkom konania bude aj ministerstvo hospodárstva.



"Stovky miliónov eur odchádzajú so spoločnosťami pod Slovenským plynárenským podnikom (SPP) na vyplácanie dividend. Dejú sa rôzne transakcie prehodnocovania majetku, lebo subjekty, ktoré vstúpili do týchto spoločností, majú krátkodobé peniaze. Nemám politickú moc, aby som tomu zabránil. Bojím sa však, že ak podiely nevrátime do rúk štátu, ceny energií narastú," povedal Danko.



Podľa neho treba na Slovensku vytvoriť štátny energetický holding, ktorý zabráni privatizácií podielov. "Nedovolím, aby na "hlavu" SNS padali výsledky zlých rozhodnutí vlády Mikuláša Dzurindu, ktorá predala naše strategické podniky. S EPH musí štát začať diskusiu o tom, ako si ďalej predstavuje svoje zotrvanie na našom trhu. Nechcem sa dožiť toho, aby v roku 2020 bola cena energií taká vysoká, že si to obyvatelia Slovenska nebudú môcť dovoliť. Je nemorálne, aby snahu finančníkov vyplatiť si dividendy a odmeny platili bežní ľudia," vysvetlil svoje rozhodnutie Danko.



Vypočutie šéfa regulačného úradu inicioval predseda SNS Andrej Danko po tom, čo ľuďom prišli nové výmery a zálohové platby za energie, ktoré sú extrémne vyššie ako po minulé roky. K zdraženiu podľa neho prišlo v tichosti, bez vedomia vlády.



"Ak pán Hojlenčík sám do svojho vypočutia na pôde parlamentu neodstúpi, dám zahlasovať o uznesení Národnej rady SR, ktorá ho vyzve, aby tak urobil. Nie je možné aby nám finančníci diktovali podmienky cez štátnych úradníkov a nikto s tým nemohol nič robiť," doplnil Danko. Slovenská národná strana je zásadne proti takému zdražovaniu a aj postupu šéfa regulačného úradu.