Danko chce, aby bola RTVS klenotom medzi médiami

. BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) – Parlament bude musieť podľa predsedu NR SR Andreja Danka nájsť takého nového generálneho riaditeľa Rozhlasu s televízie Slovenska (RTVS), ktorý dokáže rozlíšiť medzi mierou verejnoprávnosti a súkromným charakterom. Ako vo štvrtok povedal Danko novinárom, je veľmi smutný, keď vidí prázdnu budovu RTVS, keď sa potláča vlastná produkcia a existuje množstvo externých dodávateľov.



"Rešpektujem riaditeľa, že nastavil ekonomiku v krízovom režime. Otázka je, kde je hranica verejnoprávnosti a komercie. Kde sú naši kostyméri, technici, maskéri, naše inscenácie a pondelky, náš archív? Musíme o tom hovoriť," povedal s tým, že sa nebráni tomu, aby koalícia hovorila o financovaní RTVS len zo štátneho rozpočtu. Zároveň pochváli televíziu za "lastovičku", ktorou bola podľa neho krásna relácia o folklóre. .



Nový šéf bude musieť mať jasnú koncepciu



. "Žiaľ, všetko sme začali sledovať cez ekonomiku. Chcem, aby RTVS bola klenotom medzi médiami," vyhlásil. Za vec politickej diskusie považuje, či môže Václav Mika získať pri letnej voľbe riaditeľa RTVS hlasy SNS. "Nezaoberali sme sa kandidátmi a ich podporou, alebo nepodporou. Ešte sme to neprejednávali," uviedol.



Danko sa dostal minulý rok do sporu s ministrom kultúry Marekom Maďaričom pre zámer zvýšiť koncesionárske poplatky. "Pri probléme RTVS som sa len zamýšľal, či je dobré, keď očakávame voľbu nového generálneho riaditeľa, liať tam ďalšie peniaze, keďže vidíme v hospodárení televízie pri tvorbe domácich relácií rezervu. Myslím si, že nový riaditeľ predloží koncepciu, čo ďalej s RTVS. Na druhej strane, načo zaťažovať ľudí ďalšou dávkou. Či radšej nemá pridať peniaze televízii štát," povedal Danko v decembri pre agentúru SITA s tým, že toto bol jeho osobný profesionálny postoj, ktorý prezentoval ministrovi kultúry Maďaričovi.



Danko chce, aby bola RTVS pozitívnejšia



"Pýtal som sa ho, prečo sa stará do RTVS, keď je samostatná a verejnoprávna? Za svojím postojom si stojím. Ja chcem lepšiu verejnoprávnu televíziu. Nie, aby lepšie vysielali o SNS a Dankovi. Mňa veľmi nepozývajú. RTVS bude teda riešená pri voľbe nového riaditeľa," konštatoval.



Danko je pripravený človeku, ktorý predostrie koncepciu RTVS s hlavou a pätou, ponúknuť pomoc pri hľadaní zdrojov. "Chcem v televízii viac slovenského. Chcem slovenských umelcov. Nechcem exkluzívne zmluvy s dabingovými štúdiami. RTVS by skrátka mala byť viac pozitívna," dodal.