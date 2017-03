Danko a Matovič si po hlasovaní podali ruky, dobrý úmysel pri rušení Mečiarových amnestií prejavil celý parlament

Predseda NR SR Andrej Danko vyhlásil, že ako predseda parlamentu spojil vládny návrh zmien ústavy s pripomienkami opozície. Zároveň na tlačovej....

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) – Predseda NR SR Andrej Danko vyhlásil, že ako predseda parlamentu spojil vládny návrh zmien ústavy s pripomienkami opozície. Zároveň na tlačovej besede ocenil, že veľkú prácu v NR SR odviedol pri schválení zmien Peter Kresák, ktorý bude parlament zastupovať pred ústavným súdom spolu s advokátom Petrom Kubinom.



Podľa Danka nie je priestor, aby sa hádala koalícia s opozíciou, kto v tejto veci vyhral. „Je to historická udalosť, aby sme prekonali túto traumu, ale nikto nemôže mať ambíciu z tejto veci ťažiť politické body,“ vyhlásil s tým, že sa ukázalo, že NR SR nemohla doteraz zrušiť amnestie. .



Nevyhral nikto



„Boli nezrušiteľné. NR SR môže konať až teraz a následne to posúdi ústavný súd,“ povedal šéf parlamentu, ktorý verí, že sa koalícia s opozíciou dokážu odteraz zhodnúť aj na iných veciach. Podľa Danka dobrý úmysel preukázali pri schvaľovaní zmien ústavy všetci, ktorí sú v NR SR. „Nevyhral nikto. Ani tí, ktorí tvrdili, že parlament ich môže zrušiť, a ani tí, ktorí tvrdili, že ich NR SR zrušiť nemôže,“ povedal.



Po hlasovaní prišiel za Dankom predseda OľaNO Igor Matovič a podal mu ruku. „Keby to nebolo len mediálne gesto. Nevyvolávam konflikty, ale mám aj hrdosť. Ak mi už škaredo nebude nadávať, ak to nebol teatrálny počin, tak by ma to tešilo. Možno to bolo úprimné. Nádejám sa, že zmení svoje správanie. Ja viem odpúšťať. Neznesiem nízke pudy,“ vyhlásil Danko.



Z vládnych poslancov bol proti Hrnko



Poslanci NR SR schválili vládny návrh na zmenu ústavy, ktorý umožní zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Za vládny návrh hlasovalo zo 146 poslancov 124 zákonodarcov. Návrh z prítomných vládnych poslancov nepodporil len podpredseda SNS Anton Hrnko. Za návrh hlasovali všetci poslanci hnutia OĽANO-NOVA, hnutia Sme rodina a tiež väčšina poslancov SaS a nezaradených.



Podľa schváleného návrhu, zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.



Zmeny ústavy musí ešte posúdiť a odobriť prezident SR Andrej Kiska. Po tom, ako zmena ústavy bude zverejnená v Zbierke zákonov, musí 30 poslancov predložiť do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií. S návrhom musí súhlasiť najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd.