Daniela Hantuchová nadelila súperke dvojitého kanára

RANCHO SANTA FE 23. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Daniela Hantuchová zvíťazila za 59 minút dvakrát 6:0 nad 19-ročnou brazílskou kvalifikantkou Luisou Stefaniovou, 699. v počítačovom poradí, v stredajšom zápase 1. kola dvojhry na turnaji ITF Morgan Run Women´s Open v americkom Rancho Santa Fe v Kalifornii (dotácia 25 000 USD, tvrdý povrch vonku).



Dvojitého kanára nadelila v singli iba druhý raz vo svojej medzinárodnej kariére, ktorá sa začala v auguste 1998. V sezóne 2013 takto prekonala Rakúšanku Tamiru Paszekovú v kalifornskom Carlsbade a potom prehrala s Poľkou Agnieszkou Radwanskou. Kuriozitou je, že aj pri jej jedinom perfektnom výsledku 6:0, 6:0 vo štvorhre bola nešťastníčkou na druhej strane siete Paszeková (s Nemkou Jasmin Wöhrovou), pričom Hantuchová hrala po boku spomenutej A. Radwanskej. Bolo to na melbournských grandslamových Australian Open 2012.



Tridsaťtriročná niekdajšia členka Top 5 Hantuchová bude vo štvrtok v osemfinálovom 2. kole v Rancho Santa Fe čeliť 17-ročnej ľavorukej domácej jednotke podujatia a zároveň nedávnej líderke juniorského tzv. kombinovaného hodnotenia ITF Kayle Dayovej (181.), ktorá ešte nebola na svete, keď to popradská rodáčka už skúšala v seniorskom dianí. Hantuchová hrá na podujatí pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie prvý raz od prelomu mája a júna 2016, vtedy bola v osemfinále "50-ky" na tráve v britskom Eastbourne.



Momentálne Hantuchová v stredu hrala prvý raz od 12. februára, keď zdolala domácu Saru Erraniovú suverénne 6:2, 6:0 na antuke v hale PalaGalassi vo Forli



Hantuchová sa medzičasom predstavila na exhibičnom podujatí v Camana Bay na Kajmaních ostrovoch s Američanmi Chris Evertovou, Johnom McEnroom a Jimom Courierom. Na oficiálnej individuálnej úrovni to teraz bol jej premiérový duel od 12. januára, keď .



