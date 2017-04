Daniela Hantuchová bola ocenená za jej oddanosť reprezentácii vo Fed Cupe

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Daniela Hantuchová si v nedeľu v NTC v Bratislave na slávnostnom ceremoniáli prevzala od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) Cenu za oddanosť reprezentácii v Pohári federácie družstiev žien. Udialo sa to v rámci víkendového stretnutia SR - Holandsko (po sobote 1:1) na antuke pod zatiahnutou strechou Aegon arény v play-off o svetovú skupinu PF 2018.



Hantuchová debutovala vo Fed Cupe už v sezóne 1999 ako 16-ročná. Dvakrát získala Heart Award od ITF za výkony a nasadenie v Pohári federácie..



"Je to príjemné ocenenie jej dlhoročného pôsobenia v reprezentácii a skvelé vyzdvihnutie toho, ako veľa pre našu malú krajinu robila. Veľakrát si ukrojila z individuálneho programu a dosiahla vo Fed Cupe úžasné výsledky, veď v roku 2002 bola členkou tímu, ktorý celú túto súťaž vyhral. Na sklonku kariéry je Commitment Award pekným zadosťučinením. O to viac, že cenu dostala v deň narodenín," povedala pre RTVS Karina Cílekova-Habšudová, Slovenka s druhým najvyšším počtom zápasov v PF ( 40 - ex aequo s Dominikou Cibulkovou).





Práve v tento deň 34. narodeniny oslavujúca popradská rodáčka Hantuchová je prvou Slovenkou s takouto poctou. Medzi mužmi v Davisovom pohári zo SR už splnili kritériá a majú Commitment Award Dominik Hrbatý, Karol Kučera a Michal Mertiňák.



ITF vlani v novembri štyri roky po zriadení rovnako prestížneho klubu hráčov v Davis Cupe oznámila zavedenie tohto honoru aj vo Fed Cupe. Na svojom webe vtedy uviedla, že kritériá v podobe účasti na 20 stretnutiach svetovej skupiny alebo 40 dueloch na akejkoľvek úrovni zatiaľ splnilo 129 hráčok.



Niekdajšie členka Top 5 svetového rebríčka WTA vo dvojhre aj štvorhre Hantuchová dosiaľ hrala v 31 stretnutiach SR, z nich 28 malo vo svojom názve slovné spojenie World Group (vrátane World Group II či play-off). V roku 2002 bola členkou tímu, ktorý dosiahol celkový triumf vo Fed Cupe. V rámci MS tímov ITF má Hantuchová zápasovú štatistiku 37:20, z toho vo dvojhre 32:14 a vo štvorhre 5:6. Zatiaľ nefiguruje v nominácii SR na nedeľňajšie dianie, ale môže sa to zmeniť.



