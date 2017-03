Dahlmeierová získala v Pjongčangu double, Paulína Fialková skončila v Top 10

Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová suverénne zvíťazila v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km v kórejskom Pjongčangu v rámci ôsmeho....

PJONGČANG 4. marca (WebNoviny.sk) - Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová suverénne zvíťazila v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km v kórejskom Pjongčangu v rámci ôsmeho z desiatich podujatí zarátaných do Svetového pohára 2016/2017.



Líderka priebežného celkového hodnotenia predviedla bezchybnú streľbu a triumfovala o 1:12,6 min pred Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou, ktorá absolvovala dva trestné okruhy. Tretia skončila Francúzka Anais Bescondová s jedným nesklopeným terčíkom a mankom 1:18,9. Dahlmeierová nadviazala na triumf zo štvrtkového šprintu a znova zvýšila svoje vyhliadky na veľký glóbus. Obhajkyňa prvenstva vo SP Gabriela Koukalová z Česka pozoruhodne poskočila z 21. na 8. pozíciu..





Slovenka Paulína Fialková poslala dve rany mimo, ale napriek tomu sa s odstupom 2:04,6 zmestila do prominentnej desiatky. Oproti rýchlostným pretekom sa zlepšila o štyri pozície. Ivona Fialková zo vstupného 17. miesta klesla na 23. priečku. Naopak, Jana Gereková poskočila z 27. na 25. post. Dvojnásobná olympijská víťazka práve v šprinte Anastasia Kuzminová toto podujatie SP vynecháva. Na februárových majstrovstvách sveta v rakúskom Hochfilzene štartovala po chorobe dýchacích ciest, v rýchlostných pretekoch bola ôsma, odvtedy jej výsledky mali zostupnú tendenciu.



Dvadsaťštyriročná Paulína Fialková sa piaty raz dostala do Top 10, v predchádzajúcej sezóne si vybojovala 6. miesto v stíhačke v nemeckom Ruhpoldingu 9. januára 2016. Dvadsaťdvaročná Ivona Fialková si vo štvrtok veľmi výrazne posunula osobný rekord na tejto úrovni, dosiaľ ním bolo 43. miesto v šprinte na MS 2016 v nórskom Osle-Holmenkollene.



Len 162 cm vysoká 23-ročná rodáčka z Garmisch-Partenkirchenu Dahlmeierová dosiahla na spomenutých nedávnych MS impozantnú medailovú bilanciu 5-1-0 a vôbec nestráca formu. Pripísala si 16. individuálny úspech v súpereniach zohľadnených do SP, 9. tohtosezónny.



V sobotu sú v dejisku budúcoročných ZOH ešte na programe stíhacie preteky mužov na 12,5 km aj so Slovákom Tomášom Hasillom. Štart bude o 12.30 h. V nedeľu sa uskutočnia štafety žien na 4x6 km (8.30 h) a mužov na 4x7,5 km (11.45 h). Seriál ešte bude mať zastávky vo fínskom Kontiolahti (8. - 12. marca) a nórskom Osle-Holmenkollene (17. - 19. marca).



Svetový pohár v biatlone - 8. kolo (vrátane MS) - Pjongčang (Kór. rep.) - sobota:



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 27:58,0 min (0), 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +1:12,6 (2), 3. Anais Bescondová (Fr.) +1:18,9 (1), 4. Tiril Eckhoffová (Nór.) +1:32,0 (5), 5. Susan Dunkleeová (USA) +1:32,5 (3), 6. Franziska Hildebrandová (Nem.) +1:42,7 (1), 7. Julia Džimová (Ukr.) +1:56,6 (1), 8. Gabriela Koukalová (ČR) +2:00,5, 9. Marte Olsbuová (Nór.) +2:04,1 (1), 10. Paulína Fialková +2:04,6 (2),... 23. Ivona Fialková +2:56,9 (3), 25. Jana Gereková (všetky SR) +3:07,5 (2)



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 1023 bodov, 2. Gabriela Koukalová (ČR) 911, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 873, 4. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 711, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 627, 6. Anais Chevalierová (Fr.) 579, 7. Franziska Hildebrandová (Nem.) 545, 8. Julia Džimová (Ukr.) 528, 9. Justine Braisazová (Fr.) 516, 10. Eva Puskarčíková (ČR) 492, ... 36. Paulína Fialková 174, 41. Anastasia Kuzminová 144, 56. Jana Gereková 75, 69. Ivona Fialková (všetky SR) 42



1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 322 bodov, 2. Laura Dahlmeierová (Nem.) 313, 3. Gabriela Koukalová (ČR) 299, 4. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 265, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 248, 6. Anais Chevalierová (Fr.) 194, 7. Franziska Hildebrandová (Nem.) 190, 8. Marte Olsbuová (Nór.) 180, 9. Susan Dunkleeová (USA) 178, 10. Justine Braisazová (Fr.) 172,... 29. Paulína Fialková 77, 43. Anastasia Kuzminová 49, 52. Jana Gereková 31, 64. Ivona Fialková (všetky SR) 18