Dahlmeierová víťazkou stíhačky, Fialková 12., Kuzminová 13.

HOCHFILZEN 12. februára (WebNoviny.sk) - Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová s jednou chybou na palebnej čiare a náskokom 11,6 sekundy zvíťazila v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 10 km na majstrovstvách sveta v rakúskom Hochfilzene (9. - 19. februára). Druhá skončila strelecky bezchybná Bieloruska Daria Domračevová. S bronzom sa najmä vinou troch nesklopených terčíkov tentoraz musela uspokojiť česká hrdinka piatkového šprintu na 7,5 km Gabriela Koukalová, zaostala o 16,6 s.



Jana Gereková sa na túto disciplínu nekvalifikovala..



Kuzminová zaváhala dvakrát



Dvojnásobná olympijská víťazka Kuzminová bola po prvej streľbe s jedným zlyhaním siedma o 32,2 s, po čistej druhej dokonca figurovala na piatej pozícii iba o 2,5 sekundy od medaily a s celkovým odstupom 22,8 sekundy. O šancu na prenikavý výsledok však Kuzminová prišla na tretej položke: zaváhala dvakrát a po absolvovaní trestných kôl bola jedenásta, zaostávala o 59,3 sekundy. Na jedenástej pozícii sa nachádzala aj po zvládnutej záverečnej streľbe (+1:05,7), napokon ešte klesla.



Paulína Fialková sa predierala dopredu už od začiatku. Po bezchybnej úvodnej streľbe bola 21. (+57,5), čo hneď znamenalo posun o desať pozícií. Keď vyčistila aj ďalších päť terčíkov, už bola trinásta (+43,0), s dvoma ranami mimo na tretej položke klesla na 19. post (+1:18,7), ale následne znova ani raz nezaváhala, do koncovky išla ako štrnásta (+1:08,5) o 2,8 sekundy za krajankou a stúpla o dve pozície.



Dahlmeierová už s treťou medailou



Dahlmeierová získala na tomto šampionáte už svoju tretiu medailu. Vo štvrtok sa podieľala na triumfe nemeckej miešanej štafety, v piatok brala striebro v šprinte. Teraz upevnila svoje vedenie vo Svetovom pohári 2016/2017, MS sú jeho siedmou súčasťou z desiatich naplánovaných. Pred Koukalovou vedie Dahlmeierová o 23 bodov po 17 s 26 pretekov. Češka je druhá aj v hodnotení stíhacích pretekov, za Mäkäräinenovou zaostáva len o tri bodíky (268, resp. 265), pričom 265 bodov má aj tretia Francúzka Marie Dorinová-Habertová. Dahlmeierová je štvrtá s 253 bodmi.



Len 162 cm vysoká 23-ročná rodáčka z Garmisch-Partenkirchenu Dahlmeierová dosiahla svoj 12. individuálny triumf v súpereniach zarátaných do SP, piaty tohtosezónny. Presadila sa aj vo vytrvalostných pretekoch vo švédskom Östersunde, v šprinte a stíhačke v slovinskej Pokljuke a v "individiáli" v talianskej Anterselve. Na MS má sumárnu medailovú bilanciu 4-3-3, bez zohľadnenia štafiet 2-2-3. Obhájila prvenstvo v stíhačke z vlaňajšieho marcového Osla-Holmenkollenu.



"Ďalší titul majsterky sveta, plnia sa mi sny! Keď som sa ocitla na čele, dupla som naplno na plyn, bola som ako cválajúci dostihový kôň. Opakovala som si, že pred seba nikoho nepustím, hoci obvykle mám radšej, keď ja môžem prenasledovať súperky," referovala Dahlmeierová pred ZDF.



Výrazným sprievodným príbehom nedele, ktorý sa takmer skončil dokonale, je striebro 30-ročnej Domračevovej. Minulý rok 1. októbra priviedla na svet dcérku Xeniu, ktorej otcom je nórsky "kráľ biatlonu" Ole Einar Björndalen. Bieloruska pritom okrem predvianočnej časti tejto sezóny vynechala aj celý súťažný ročník 2015/2016, v tomto prípade pre mononukleózu. Držiteľka troch zlatých medailí zo ZOH 2014 v Soči (individuál, stíhačka, mass-štart) v nedeľu vyštartovala až z 27. pozície, čo korešpondovalo s nenápadnými výkonmi po januárovom návrate: doterajším vrcholom totiž bolo 13. miesto v šprinte v Ruhpoldingu.



O 15.00 h, teda o štvrť hodiny neskôr, než bol pôvodný rozpis, sa začne stíhačka mužov na 12,5 km aj so Slovákmi Tomášom Hasillom (16. v rýchlostných pretekoch) a Martinom Otčenášom (47.).







1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 28:02,3 min (1), 2. Daria Domračevová (Biel.) +11,6 s (0), 3. Gabriela Koukalová (ČR) +16,6 (3), 4. Irina Starychová (Rus.) +35,9 (0), 5. Justine Braisazová (Fr.) +36,1 (1), 6. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) +36,3 (3), 7. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +37,2 (1), 8. Anastasia Merkušinová (Ukr.) +48,5 (0), 9. Célia Aymonierová (Fr.) +57,7 (2), 10. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:02,9 min (3), 11. Anais Chevalierová (Fr.) +1:10,8 (2), 12. Paulína Fialková (SR) +1:15,9 (2), 13. Anastasia Kuzminová (SR) +1:21,2 (3)



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 783 bodov, 2. Gabriela Koukalová (ČR) 760, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 702, 4. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 674, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 517, 6. Anais Chevalierová (Fr.) 471, 7. Justine Braisazová (Fr.) 459, 8. Franziska Hildebrandová (Nem.) 453, 9. Tatiana Akimovová (Rus.) 441, 10. Eva Puskarčíková (ČR) 437,... 36. Anastasia Kuzminová 126, 51. Paulína Fialková 71, 62. Jana Gereková (všetky SR) 45



1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 268 bodov, 2. Gabriela Koukalová (ČR) 265, 3. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 265, 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) 253, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 225, 6. Anais Chevalierová (Fr.) 165, 7. Justine Braisazová (Fr.) 152, 8. Franziska Hildebrandová (Nem.) 152, 9. Eva Puskarčíková (ČR) 150, 10. Marte Olsbuová (Nór.) 148,... 38. Anastasia Kuzminová 49, 40. Paulína Fialková 46, 62. Jana Gereková (všetky SR) 15