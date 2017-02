Dahlmeierová je rekordérkou, Slovenky na medailu nesiahli

Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová bola jednoznačne najvýraznejšou osobnosťou majstrovstiev sveta v rakúskom Hochfilzene, ktoré sa....

HOCHFILZEN 20. februára (WebNoviny.sk) - Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová bola jednoznačne najvýraznejšou osobnosťou majstrovstiev sveta v rakúskom Hochfilzene, ktoré sa skončili v nedeľu. So ziskom piatich zlatých medailí a jednej striebornej prekonala historický rekord 4-2-0 Nórky Tory Bergerovej spred štyroch rokov v Novom Meste na Morave.



Medzi mužmi vynikol Francúz Martin Fourcade (1-2-2), ale vzhľadom na jeho dominanciu vo Svetovom pohári určite papierovo vychádzal na viac ako jediné zlato zo stíhačky. Spomenutá P. Fialková prenikla v záverečných pretekoch s hromadným štartom premiérovo v kariére do Top 10 na MS..



Koukalová uchmatla jedno zlato Dahlmeierovej



"V tejto chvíli som si to všetko ešte naplno neuvedomila. V každých pretekoch som sa snažila odovzdať zo seba to najlepšie. Toto dejisko mám rada, vždy sa mi v ňom skvele súťažilo," vyhlásila 23-ročná rodáčka z Garmisch-Partenkirchenu Dahlmeierová, ktorá získala kov pri ostatných jedenástich štartoch na šampionáte, čím v takýchto sériách o dva úspechy prekonala spomenutú Bergerovú. Jediné zlato jej uchmatla v šprinte česká hlavná rivalka v boji o veľký glóbus a obhajkyňa celkového prvenstva vo SP Gabriela Koukalová. Radovala sa zo svojho prvého individuálneho triumfu na MS po mixe z Kontiolahti 2015.



Dahlmeierová vedie vo Svetovom pohári pred Koukalovou o 46 bodov. Po šprinte, ktorý otvoril individuálny program v Hochfilzene, bol rozdiel iba 11-bodový. Seriál ešte bude mať zastávky vo fínskom Kontiolahti (2. - 5. marca), estónskom Otepää (8. - 12. marca) a nórskom Osle-Holmenkollene (17. - 19. marca).



Posledné majstrovstvá sveta Kuzminovej



Dvojnásobná olympijská víťazka v šprinte Kuzminová krátko po chorobe dýchacích ciest, čo nebol jej prvý zdravotný problém v návratovej sezóne, začala spomenutým sľubným výsledkom v najkratšej disciplíne, potom bola trinásta v stíhačke a dvadsiata druhá v "mass-štarte". Vytrvalostné preteky vynechala, aby si ušetrila sily.



"Majstrovstvá sveta boli nádherné, prekvapujúce a moje posledné," napísala 32-ročná rodáčka z ruského Ťumeňa Kuzminová na facebooku a dodala: "Žeby psychika? Opäť som veľmi chcela? Premotivovaná a nedostatočne pripravená je najhoršie spojenie... Verila som si, cítila som sa na niečo viac a veľmi som sa snažila. Ešte stále mám hrču v krku, ešte stále sa mi pletú emócie a myšlienky. Ďakujem, že fandíte."



Budúca sezóna je olympijská s vrcholom pod piatimi kruhmi v kórejskom Pjongčangu, do MS 2019 vo švédskom Östersunde už Kuzminová nehodlá predĺžiť svoju kariéru. Čosi podobné naznačila fínska legenda Kaisa Mäkäräinenová po dobytí bronzu v pretekoch s hromadným štartom. Pre Kuzminovú zostanú osobným maximom na MS striebro v "mass-štarte" v Pjongčangu 2009 a bronz v šprinte z Chanty-Mansijska 2011. Pred štyrmi rokmi brala v Novom Meste na Morave nepopulárnu "zemiakovú medailu" vo vytrvalostných pretekoch. V roku 2014 sa konali ZOH v Soči, v rokoch 2015 a 2016 mala tehotenskú a materskú prestávku.



Fialková upútala svojimi výkonmi



"Samotné preteky boli pre mňa skôr trápením, ale všetko ostatné - atmosféru, počasie, trate - som si užila. Nezvyknem sa postaviť na štart len pre účasť, vždy dávam do toho všetko. Dnes mi však moje všetko nestačilo na dobrý výkon," povzdychla si Kuzminová v nedeľu.



Dvadsaťštyriročná P. Fialková upútala už posunom z 31. pozície na 12. miesto v stíhačke, výborne jej vyšiel aj "mass-štart". "Z dnešných pretekov mám veľmi dobrý pocit. Bolo strašne ťažké nájsť zvyšky síl a nechať všetko na trati. Asi tri dni sa teraz z toho budem spamätávať, ale najdôležitejší je výsledok a ten prišiel. Chcem poďakovať nie malému tímu ľudí, ktorí stoja za mnou. Všetci sme do toho dali maximum a vidíme, že sa dá súperiť so svetom. Je to veľmi povzbudzujúce. Tieto majstrovstvá ma potešili a mám chuť na ďalšie preteky," uviedla Paulína Fialková pre Biatlon-Info.sk. Rodáčka z Brezna štartovala na svojich piatych MS. Pred Hochfilzenom bolo jej maximom 23. miesto v minuloročnej stíhačke.



Menej žiarivú formu M. Fourcada (pred rokom mal v Nórsku výťažok 4-1-0) postupne naplno využili Nemec Benedikt Doll v šprinte, Američan Lowell Bailey v "individuáli" a Nemec Simon Schempp v "mass-štarte". Tri striebra bral Nór Johannes Thingnes Bö.



Veľký príbeh Darie Domračevovej



Pre slovenských mužov bolo najlepším výsledkom 16. miesto Tomáša Hasillu v šprinte. Martin Otčenáš obsadil 24. priečku v stíhačke a Matej Kazár bol 29. vo vytrvalostných pretekoch. Nik sa neprebojoval do pretekov s hromadným štartom. Štafeta si zopakovala dvanástu pozíciu, na rovnakej skončil aj mix.



Po bilancii 3-2-1 z Osla-Holmenkollenu 2016 zažila veľké sklamanie Francúzka Marie Dorinová-Habertová, individuálne najlepšie šiesta v stíhačke. Veľkým príbehom bolo striebro Bielorusky Darie Domračevovej v stíhacích pretekoch iba štyri mesiace po pôrode. Jej nórsky životný partner, už 43-ročný "kráľ biatlonu" Ole Einar Björndalen, skončil tretí v stíhačke, na MS má medailovú kolekciu 20-14-11.



Medzi krajinami bolo absolútne suverénne Nemecko (7-1-0) pred Francúzskom (1-2-4). Po jednom zlate ešte získali Česko, USA a Rusko (štafeta mužov). Z kovu sa radovalo jedenásť krajín. Nasledujúci svetový šampionát bude jubilejný 50. v histórii.



1. Benedikt Doll (Nem.) 23:27,4 min (0), 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +0,7 s (0), 3. Martin Fourcade (Fr.) +23,1 (2), 4. Lowell Bailey (USA) +29,5 (0), 5. Ondřej Moravec (ČR) +30,7 (1), 6. Krasimir Anev (Bul.) +33,5 (0), 7. Julian Eberhard (Rak.) +35,3 (2), 8. Ole Einar Björndalen (Nór.) +38,4 (1), 9. Simon Schempp (Nem.) +40,0 (1), 10. Jevgenij Garaničev (Rus.) +45,1 (1),... 16. Tomáš Hasilla +1:06,9 min (0), 47. Martin Otčenáš +1:48,0 (2), 62. Michal Šima +2:22,6 (1), 77. Matej Kazár (všetci SR) +2:51,4 (5)



1. Martin Fourcade (Fr.) 30:16,9 min (1), 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +22,8 s (3), 3. Ole Einar Björndalen (Nór.) +25,6 (1), 4. Anton Šipulin (Rus.) +33,6 (1), 5. Ondřej Moravec (ČR) +34,0 (2), 6. Lowell Bailey (USA) +34,7 (1), 7. Krasimir Anev (Bul.) +37,3 (1), 8. Julian Eberhard (Rak.) +48,1 (3), 9. Tarjei Bö (Nór.) +52,3 (2), 10. Simon Schempp (Nem.) +52,4 (3),... 24. Martin Otčenáš +1:57,6 min (1), 43. Tomáš Hasilla (obaja SR) +3:37,2 (5)



1. Lowell Bailey (USA) 48:07,4 min (0), 2. Ondřej Moravec (ČR) +3,3 s (0), 3. Martin Fourcade (Fr.) +21,2 (2), 4. Erik Lesser (Nem.) +32,0 (1), 5. Sergej Semionov (Ukr.) +38,6 (1), 6. Michal Krčmář (ČR) +43,6 (0), 7. Anton Šipulin (Rus.) +43,9 (2), 8. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +1:11,9 min (2), 9. Lars Helge Birkeland (Nór.) +1:14,3 (1), 10. Benjamin Weger (Švaj.) +1:22,8 (1),... 29. Matej Kazár +3:33,3 (1), 60. Tomáš Hasilla +6:10,6 (3), 65. Martin Otčenáš +6:24,8 (4), 91. Michal Šima (všetci SR) +10:30,3 (5)



1. Simon Schempp (Nem.) 35:38,3 min (0), 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +9,0 s (1), 3. Simon Eder (Rak.) +10,1 (0), 4. Anton Šipulin (Rus.) +25,3 (2), 5. Martin Fourcade (Fr.) +31,3 (3), 6. Lowell Bailey (USA) +33,5 (0), 7. Dominik Landertinger (Rak.) +38,0 (2), 8. Fredrik Lindström (Švéd.) +39,7 (1), 9. Benedikt Doll (Nem.) +42,9 (2), 10. Arnd Peiffer (Nem.) +46,1 (2)



1. Rusko (Alexej Volkov, Maxim Cvetkov, Anton Babikov, Anton Šipulin) 1:14:15,0 h (0+3), 2. Francúzsko (Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade) +5,8 s (0+4), 3. Rakúsko (Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger) +20,1 (0+10), 4. Nemecko +29,6 (0+8), 5. Taliansko +1:30,8 min (0+5), 6. Ukrajina +1:41,3 (0+10), 7. USA +1:50,5 (0+8), 8. Nórsko +2:22,3 (1+8), 9. Bulharsko +2:50,3 (1+7), 10. Česko +3:10,0 (1+15),... 12. Slovensko (Matej Kazár, Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Michal Šima) +3:29,0 (0+9)



1. Gabriela Koukalová (ČR) 19:12,6 min (0), 2. Laura Dahlmeierová (Nem.) +4,0 s (0), 3. Anais Chevalierová (Fr.) +25,1 (0), 4. Lisa Vittozziová (Tal.) +25,3 (0), 6. Federica Sanfilippová (Tal.) +31,9 (0), 6. Vanessa Hinzová (Nem.) +37,9 (0), 7. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) +42,8 (1), 8. Anastasia Kuzminová (SR) +44,0 (1), 9. Célia Aymonierová (Fr.) +53,9 (1), 10. Anastasia Merkušinová (Ukr.) +55,3 (0),... 31. Paulína Fialková +1:32,8 (2), 62. Jana Gereková (obe SR) +2:20,3 (3)



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 28:02,3 min (1), 2. Daria Domračevová (Biel.) +11,6 s (0), 3. Gabriela Koukalová (ČR) +16,6 (3), 4. Irina Starychová (Rus.) +35,9 (0), 5. Justine Braisazová (Fr.) +36,1 (1), 6. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) +36,3 (3), 7. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +37,2 (1), 8. Anastasia Merkušinová (Ukr.) +48,5 (0), 9. Célia Aymonierová (Fr.) +57,7 (2), 10. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:02,9 min (3),... 12. Paulína Fialková +1:15,9 (2), 13. Anastasia Kuzminová (obe SR) +1:21,2 (3)



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 41:30,1 min (1), 2. Gabriela Koukalová (ČR) +24,7 s (1), 3. Alexia Runggaldierová (Tal.) +1:45,6 min (0), 4. Mari Laukkanenová (Fín.) +1:56,8 (1), 5. Jekaterina Avvakumovová (Kór. rep.) +2:03,6 (0), 6. Susan Dunkleeová (USA) +2:06,8 (2), 7. Maren Hammerschmidtová (Nem.) +2:27,5 (2), 8. Vanessa Hinzová (Nem.) +2:45,5 (2), 9. Julia Džimová (Ukr.) +2:46,1 (2), 10. Olena Pidgrušná (Ukr.) +2:54,6 (2),... 27. Paulína Fialková +4:03,3 (3), 41. Jana Gereková +4:58,5 (3), 66. Ivona Fialková (všetky SR) +7:19,0 (5)



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 33:13,8 min (0), 2. Susan Dunkleeová (USA) +4,6 s (0), 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +20,1 (1), 4. Gabriela Koukalová (ČR) +24,0 (1), 5. Teja Gregorinová (Slovin.) +24,2 (1), 6. Julia Džimová (Ukr.) +24,4 (1), 7. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) +40,3 (1), 8. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:05,6 min (2), 9. Alexia Runggaldierová (Tal.) +1:06,9 (0), 10. Paulína Fialková +1:14,1 (2),... 22. Anastasia Kuzminová (obe SR) +2:38,5 (4)



1. Nemecko (Vanessa Hinzová, Maren Hammerschmidtová, Franziska Hildebrandová, Laura Dahlmeierová) 1:11:16,6 h (0+9), 2. Ukrajina (Irina Varvynecová, Julia Džimová, Anastasia Merkušinová, Olena Pidgrušná) +6,4 s (0+4), 3. Francúzsko (Anais Chavelierová, Célia Aymonierová, Justine Braisazová, Marie Dorinová-Habertová) +8,1 (0+7), 4. Česko +14,0 (0+6), 5. Taliansko +36,5 (0+6), 6. Švédsko +1:20,4 min (0+7), 7. Poľsko +1:23,1 (0+6), 8. Slovensko (Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Ivona Fialková, Jana Gereková) +1:36,9 (0+7), 9. Bielorusko +1:50,7 (0+5), 10. Rusko +2:15,5 (1+8)



1. Nemecko (Vanessa Hinzová, Laura Dahlmeierová, Arnd Peiffer, Simon Schempp) 1:09:06,4 h (0+7), 2. Francúzsko (Anais Chevalierová, Marie Dorinová-Habertová, Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade) +2,2 s (1+8), 3. Rusko (Oľga Podčufarovová, Tatiana Akimovová, Alexander Loginov, Anton Šipulin) +3,2 (0+4), 4. Taliansko +28,7 (0+6), 5. Ukrajina +35,6 (0+8), 6. Švédsko +41,6 (0+8), 7. Česko +41,9 (2+9), 8. Nórsko +46,2 (2+10), 9. Rakúsko +1:20,2 min (1+8), 10. Fínsko +1:38,9 (0+9),... 12. Slovensko (Paulína Fialková, Jana Gereková, Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš) +2:07,4 (0+10)



Medailová bilancia:



1. Nemecko 7-1-0



2. Francúzsko 1-2-4



3. Česko 1-2-1



4. USA 1-1-0



5. Rusko 1-0-1



6. Nórsko 0-3-1



7. Bielorusko 0-1-0



Ukrajina 0-1-0



9. Rakúsko 0-0-2



10. Fínsko 0-0-1



Taliansko 0-0-1