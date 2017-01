DMX zverejnil skladbu Bane Iz Back

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Americký rapper a herec DMX predstavil novú skladbu s názvom Bane Iz Back.



Štyridsaťšesťročný DMX zverejnil túto skladbu len niekoľko dní po tom, ako oznámil, že tento rok plánuje vydať nový album. Jeho názov ani termín vydania však zatiaľ neprezradil. Taktiež nie je známe, či sa na ňom bude nachádzať aj Bane Iz Back.







DMX, vlastným menom Earl Simmons, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1991. Svoj debutový album Its Dark And Hell Is Hot však vydal až v roku 1998, pričom v tom istom roku uviedol na trh aj ďalšiu štúdiovku Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood.



Nasledovali nahrávky ...And Then There Was X (1999), The Great Depression (2001), Grand Champ (2003), Year Of The Dog... Again (2006) a Undisputed (2012). Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Belly (1998), Romeo musí zomrieť (2000), Smrteľný zásah (2001), Kolíska do hrobu (2003), Neumieraj sám (2004) alebo Last Hour (2008). V ostatných rokoch je však známy predovšetkým pre početné problémy so zákonom, pre ktoré už niekoľkokrát skončil vo väzení.



Informácie pochádzajú z webstránky 2dopeboyz.com a archívu agentúry SITA.