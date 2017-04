Dôvera zverejnila rebríček najlepších a najhorších nemocníc na Slovensku

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Najlepšou fakultnou nemocnicou za minulý rok sa podľa prieskumu zdravotnej poisťovne Dôvera stala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Nasledovala Detská fakultná nemocnica Košice a Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok.



Na druhej strane, najhoršie hodnotené z pohľadu pacienta boli Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava a Univerzitná nemocnica Bratislava. O výsledkoch prieskumu informovali zástupcovia Dôvery vo štvrtok na tlačovej konferencii..



V kategórii všeobecných nemocníc najlepšie obstáli podľa pacientov Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku a Nemocnica svätého Michala. Najhoršie hodnotené v tejto kategórii boli Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom.



Najhoršie dopadli psychiatrické nemocnice



Najlepšie hodnotenými špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami podľa názoru pacientov boli Národný endokrinologický a diabetologický ústav, NÚSCH – Detské kardiocentrum, Onkologický ústav sv. Alžbety. V prieskume boli označené za najhoršie v tejto kategórii Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Psychiatrická nemocnica Hronovce.





Rebríček nemocníc zostavila zdravotná poisťovňa Dôvera na základe výpovedí viac ako 7 tisíc pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa zvýšila spokojnosť s takzvanými hotelovými službami, teda s jedlom, s ubytovaním a upratovaním. Spokojnosť so zdravotnými sestrami u dospelých pacientov v porovnaní s minulým rokom mierne klesla.



Spokojnosť so sestrami u detí vzrástla



Naopak, u detských pacientov, pri ktorých vyjadrovali spokojnosť ich rodičia, spokojnosť so sestrami vzrástla.



"Subjektívna spokojnosť pacientov je jedným z dôležitých ukazovateľov, na ktorý sa pozeráme pri uzatváraní kontraktov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Kvalitu ubytovania, prístup personálu a stav po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient. Teší nás, že celková známka v hodnotení je opäť o niečo lepšia. Svedčí to o snahe nemocníc zlepšovať všetky svoje služby popri prioritnej úlohe - zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.



Podobne ako v minulých ročníkoch najnižšia spokojnosť pacientov je s hotelovými službami, najvyššia s personálom zdravotníckych zariadení – s lekármi a so sestrami. Pacienti ohodnotili nemocnice ako v škole, teda známkami od 1 po 5. Všetky nemocnice dosiahli priemernú známku 1,64, čo je v porovnaní s minulým rokom (1,66) mierne zlepšenie.



