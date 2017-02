Dôvera v prezidenta Miloša Zemana mierne klesla

PRAHA 5. februára (WebNoviny.sk) - Českému prezidentovi Milošovi Zemanovi dôveruje podľa januárového prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) 53 percent krajanov, čo znamená pokles o tri percentné body.



S politickou situáciou v ČR je však všeobecne spokojných najviac ľudí od februára 2016, a to 22 percent (nárast o päť percentných bodov oproti decembru 2016), nespokojných bolo 39 percent opýtaných (pokles o osem percentných bodov). Vyplýva to z údajov na webovej stránke CVVM..



Už tradične majú najvyšší koeficient dôvery starostovia a obecní zastupitelia (64, resp. 63 percent). Po 42 percent respondentov dôveruje hajtmanom a krajským poslancom, ale aj vláde premiéra Bohuslava Sobotku. Senátu dôveruje 32 a Poslaneckej snemovni 31 percent oslovených českých občanov. Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9.-22. januára, sa zapojilo 1039 občanov ČR.