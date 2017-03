Dôchodkyňa naletela podvodníkom, prišla o 2150 eur

BRATISLAVA/NOVÉ ZÁMKY 16. marca (WebNoviny.sk) - Ďalšia dôchodkyňa doplatila na svoju dôverčivosť. Do svojho domu v obci Tvrdošovce v Novozámockom okrese pustila neznámeho muža so ženou a prišla o 2150 eur.



Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, maďarsky hovoriaca dvojica 76-ročnú ženu oslovila s tým, že nosia darčeky pre starých ľudí..



Dôchodkyňa im síce povedala, že žiadne dary nepotrebuje, no neznámi ju poprosili o pohár vody a chceli použiť toaletu. Žena ich ochotne pustila dnu. Až neskôr po ich odchode zistila, že jej z barovej skrinky zmizli peniaze a vkladné knižky. Prípad polícia vyšetruje ako krádež a porušovanie domovej slobody, kde je trestná sadzba 3 až 10 rokov.



Policajti opätovne upozorňujú hlavne starších ľudí, aby do svojich príbytkov za žiadnych okolností nevpúšťali cudzích ľudí.