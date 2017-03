Dôchodkyňa chcela pomôcť synovi, naletela podvodníkovi

BRATISLAVA/DUNAJSKÁ STREDA 8. marca (WebNoviny.sk) - Podvodníkom sa stále dobre darí klamať dôchodcov, obeťou jedného z nich sa stala aj 68-ročná žena z obce Čiližská Radvaň v Dunajskostredskom okrese.



Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, neznámy muž zavolal na pevnú linku a v maďarčine jej oznámil, že jej syn mal dopravnú nehodu. Do nemocnice mu mala okrem hygienických potrieb priniesť aj peniaze na liečbu a odvoz havarovaného auta. Upozornil ju, že syn si nepraje, aby to niekomu povedala..



Po dohode ju na druhý deň skoro ráno čakal taxík, ktorý ju odviezol na železničnú stanicu do maďarského Győru. Neznámemu mužovi dala 2600 eur v hotovosti. Operatívne informácie policajtov priviedli na stopu k 45-ročnému občanovi Maďarska, ktorého vypočúvajú. Za takýto čin hrozí páchateľom trest na tri až 10 rokov.



Polícia znovu upozorňuje najmä starších ľudí, aby nedôverovali neznámym ľuďom a všetky informácie si najskôr preverili u príbuzných. V prípade akéhokoľvek podozrenia treba ihneď kontaktovať políciu.