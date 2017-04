Cyklistov čaká Peklo severu, o víťazstvo zabojuje aj Peter Sagan

COMPIÉGNE 8. apríla (WebNoviny.sk) - Až traja slovenskí cyklisti figurujú v zostave nemeckého tímu Bora-Hansgrohe na nedeľňajšie preteky Paríž-Roubaix.



V ústrety 115. edícii azda najprestížnejších pretekov v jarnom cyklistickom kalendári s prezývkou kráľovná klasík sa vydajú Peter Sagan , Juraj Sagan aj Michael Kolář. Ďalšími piatimi členmi Bora-Hansgrohe budú Poliak Maciej Bodnar, Lotyš Aleksejs Saramotinš a Nemci Marcus Burghardt, Rüdiger Selig a Andrea Schillinger..



Pre porovnanie aj vlani ešte vo farbách tímu Tinkoff Petra Sagana na Paríž-Roubaix podporovalo rovnaké trio J. Sagan , Kolář a Bodnar, zostávajúca štvorica pretekárov je iná.



Bora-Hansgrohe má jasný cieľ



Cieľ tímu Bora-Hansgrohe je jasný - doviesť Petra Sagana do čo najvýhodnejšej pozície, aby mohol v závere 257 km dlhej tortúry na velodróme v Roubaix bojovať o víťazstvo. Sagan po svojom nešťastnom páde na Okolo Flámska bol poriadne doudieraný, ale .





Vo štvrtok už absolvoval v sprievode spolujazdcov tréningové kilometre po trati Paríž-Roubaix a na nedeľu by mal byť pripravený na štarte. "Má ešte bolesti najmä v oblasti boku a rebier. Celkovo sa však už cíti lepšie a v nedeľu bude pripravený zabojovať," cituje Cyclingnews vedenie tímu Bora-Hansgrohe. "Dúfam, že budem v poriadku pre Paríž-Roubaix. Mal by som byť," povedal krátko Sagan po pretekoch Scheldeprijs.





Kráľovná klasík v tomto roku nachystala pretekárom až 55 km po neobľúbených kockách, ktoré budú rozdelené do 29 sektorov. Tie francúzske sú na rozdiel od belgických ešte viac nerovnomerné a nekompaktné a tým aj viac zradné. Azda najznámejšie sektory s tzv. pavé na Paríž-Roubaix sú Trouée dArenberg, čiže Arenberský les na 161. km s dĺžkou 2,4 km a Carrefour de l’Arbre 17 km pred cieľom (2,1 km), kde sa už často rozhoduje o víťazovi.



Po triumfe túži aj van Avermaet



Víťazstvo na jednej z dvoch najväčších jarných klasík obhajuje Austrálčan Mathew Hayman z tímu Orica-Scott, čo bol vlani poriadny šok, lebo nepatril medzi favoritov.



Okrem Petra Sagana túži po triumfe najmä Belgičan Greg van Avermaet (BMC Racing), ktorý zatiaľ nemá v zbierke víťazstvo na monumentálnej klasike. "Na Okolo Flámska mi to nevyšlo, nasledujúcu šancu teda mám na Paríž-Roubaix. Vždy, keď som v zostave, snažím sa o víťazstvo," referoval Van Avermaet na webe Cyclingnews.



V tíme Quick-Step Floors síce bude chýbať hrdina Okolo Flámska Philippe Gilbert, ale predstavia sa dvaja víťazi Pekla severu z minulosti - Holanďan Niki Terpstra (2014) a štvornásobný šampión Tom Boonen (2005, 2008, 2009, 2012).



V prípade Boonena ide o rozlúčku s kariérou, počas ktorej si pripísal vac než 100 víťazstiev na rôznych úrovniach cestnej cyklistiky vrátane 7 monumentálnych klasík a titulu majstra sveta z roku 2005. "Boonen bol môj favorit, keď som mal 16 a sledoval ho na Eurosporte. Dnes robíme ten istý šport, sme si v mnohom podobní, dokonca aj rovnako padáme," povedal položartom Peter Sagan na adresu Boonena.



Monument Paríž-Roubaix sa v nedeľu začne v Compiégne o 10.55 h, víťaz v cieli sa očakáva po 17.00 h.



