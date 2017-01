Správy | Crosby môže po vyše 20 rokoch napodobniť Bondru aktuálné a najnovšie správy

NEW YORK 10. januára (WebNoviny.sk) - Líder tučniakov Sidney Crosby má na konte 26 gólov v 33 zápasoch. Sidney Crosby sa môže stať prvým hokejistom v NHL po vyše dvadsiatich rokoch, ktorý v základnej časti sezóny nastrieľa 50 gólov za menej než 70 odohraných zápasov. Naposledy sa to v ročníku 1995/1996 podarilo slovenskému kanonierovi Petrovi Bondrovi, ktorý dosiahol 52 zásahov v 67 stretnutiach v drese Washingtonu Capitals. Po päťzápasovej šnúre s jedným streleným gólom Crosby v uplynulých dvoch dueloch síce neskóroval, ale jeho 26 zásahov v doterajších 33 vystúpeniach je beztak zatiaľ skvelá vizitka. Na jeho Pittsburgh čaká do konca základnej časti ešte 43 súbojov, v ktorých 29-ročný center potrebuje 24-krát rozvlniť sieť, aby pokoril magickú hranicu, čo určite je v jeho schopnostiach, ak mu plány neskrížia zdravotné problémy či iné okolnosti. Trofej Mauricea Richarda určenú najlepšiemu kanonierovi základnej časti už Crosby získal v roku 2010, ale vtedy nastrieľal rovnako 51 gólov aj Steven Stamkos.

NEW YORK 10. januára (WebNoviny.sk) - Líder tučniakov Sidney Crosby má na konte 26 gólov v 33 zápasoch. Sidney Crosby sa môže stať prvým hokejistom v NHL po vyše dvadsiatich rokoch, ktorý v základnej časti sezóny nastrieľa 50 gólov za menej než 70 odohraných zápasov. Naposledy sa to v ročníku 1995/1996 podarilo slovenskému kanonierovi Petrovi Bondrovi, ktorý dosiahol 52 zásahov v 67 stretnutiach v drese Washingtonu Capitals. Po päťzápasovej šnúre s jedným streleným gólom Crosby v uplynulých dvoch dueloch síce neskóroval, ale jeho 26 zásahov v doterajších 33 vystúpeniach je beztak zatiaľ skvelá vizitka. Na jeho Pittsburgh čaká do konca základnej časti ešte 43 súbojov, v ktorých 29-ročný center potrebuje 24-krát rozvlniť sieť, aby pokoril magickú hranicu, čo určite je v jeho schopnostiach, ak mu plány neskrížia zdravotné problémy či iné okolnosti. Trofej Mauricea Richarda určenú najlepšiemu kanonierovi základnej časti už Crosby získal v roku 2010, ale vtedy nastrieľal rovnako 51 gólov aj Steven Stamkos.

Vytvor diskusiu......

Tip:

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) - Zverejnené výsledky hlasovania v ankete The Best 2016 o najlepšieho hráča roka, ktorú organizovala...NEWARK 10. januára (WebNoviny.sk) - Jaromír Jágr ako čerstvý štyridsiatnik dookola opakoval, že hokej chce hrať do päťdesiatky....Ohlasy médií na triumf Portugalčana Cristiana Ronalda v ankete The Best 2016 o najlepšieho hráča roka, ktorú organizuje Medzinárodná...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk