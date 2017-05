Cristiano Ronaldo strelil v Lige majstrov viac gólov než Atlético Madrid či Benfica

Liga majstrov - prehľad najlepších v počte gólov





od sezóny 1992/1993, bez gólov v predkolách - stav k 5. máju 2017:





MADRID 5. mája (WebNoviny.sk) - Portugalský futbalový fenomén v službách Realu Madrid Cristiano Ronaldo v utorok v domácom prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2016/2017 a načal druhú stovku presných zásahov v kontinentálnom pohári číslo jeden.V LM má na konte 103 gólov a ak by bol klubom, bol by v príslušnom poradí na 23. mieste pred PSV Eindhoven (102), Atléticom Madrid (100) aj Benficou Lisabon (98), podotkol oficiálny web súťaže, ktorej 25. sezóna vyvrcholí finálovým stretnutím 3. júna vo waleskom Cardiffe..Najviac trief v LM (od sezóny 1992/1993, bez gólov v predkolách) má na konte Ronaldov zamestnávateľ Real (498). Viac než tristo zásahov vyprodukovali aj hráči FC Barcelona (459), Bayernu Mníchov (415) a Manchestru United (350), elitné kvinteto uzatvára londýnsky FC Arsenal (281).459 - FC Barcelona (Šp.)415 - Bayern Mníchov (Nem.)350 - Manchester United (Angl.)281 - FC Arsenal (Angl.)261 - Juventus Turín (Tal.)249 - FC Chelsea (Angl.)231 - AC Miláno (Tal.)218 - FC Porto (Portug.)187 - Olympique Lyon (Fr.)166 - Borussia Dortmund (Nem.)148 - Inter Miláno (Tal.)146 - Paríž Saint-Germain (Fr.)146 - FC Valencia (Šp.)137 - Bayer Leverkusen (Nem.)133 - Olympiakos Pireus (Gréc.)132 - Dynamo Kyjev (Ukr.)129 - FC Liverpool (Angl.)129 - Ajax Amsterdam (Hol.)107 - AS Monako (Fr.)106 - Galatasaray Istanbul (Tur.)106 - Šachtar Doneck (Ukr.)103 - Cristiano Ronaldo (Portug.), ,