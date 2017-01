Contador vrátil ranu Tiňkovovi, je to iba podnikateľ

MADRID 11. januára (WebNoviny.sk) - Keď sa na októbrovej rozlúčkovej párty v Miláne ruský extravagantný milionár Oleg Tiňkov lúčil so svojimi cyklistickými esami, na väčšinu z nich mal dobré slovo vrátane Petra Sagana.



Jedného však počastoval poriadne tvrdou verejnou kritikou. Zdôraznil, že Alberto Contador nikdy nepatril medzi jeho obľúbencov a označil ho za nudného človeka, ktorý si nedá ani za pohár šampanského. Dvojnásobný víťaz Tour de France mu vtedy odkázal, že sa nechce púšťať do slovných prestreliek cez médiá, ale po novom roku predsa len prelomil mlčanie. Okrem iného povedal, že do tímu Tinkoff neprišiel kvôli Olegovi Tiňkovovi, ale vďaka bývalému športovému šéfovi a spolumajiteľovi Bjarnemu Riisovi, ktorého sa neskôr Tiňkov elegantne zbavil.



"Bjarne Riis bol pre mňa pán manažér a človek na správnom mieste. Olega Tiňkova som vnímal iba ako podnikateľa, ktorý má veľa peňazí, a preto sa rozhodol pre kúpu cyklistického tímu. V skutočnosti však nevedel, čo s ním má ďalej robiť. V tíme nebol skutočný líder, čiže niekto, kto by dokázal manažovať skupinu 70 ľudí. Nestačí len investovať peniaze, treba mať aj schopnosť na to, ako ich efektívne využiť," uviedol Contador pre španielske rádio Cadena Ser. Prepis priniesol portál Cyclingnews.



Tridsaťštyriročný cyklista známy pod prezývkou El Pistolero sa pristavil aj pri Tiňkovovej replike, že na mieste Contadora by už radšej ukončil kariéru, lebo vlak s víťazstvami na veľkých pretekoch mu už dávno ušiel. Namiesto toho sa 34-ročný rodák z Madridu v novej sezóne predstaví ako líder tímu Trek Segafredo. "Ak som sa niečo počas rokov kariéry naučil, tak je to rešpekt voči iným. Je to niečo, čo by sme mali každý deň preukazovať v komunikácii s ľuďmi. Nemusíme s nimi súhlasiť, ale mali by sme ich rešpektovať," podotkol Contador.



Napokon sa Tiňkovovi revanšoval aj za jeho ironické slová, že si nedá ani pohár šampanského. "Pijem šampanské, ale so svojimi priateľmi, nie s ním," rezolútne odkázal Contador. Na dôkaz toho po novom roku pripojil na sociálnej sieti aj fotku v drese svojho nového tímu a s pohárom fizzu v ruke, čo je miešaný alkoholový nápoj.