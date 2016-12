Contador cíti, že ešte môže zvíťaziť na Tour de France

Alberto Contador je dvojnásobný víťaz cyklistickej Tour de France, hoci ho do žltého trička obliekli po troch ročníkoch slávnych pretekov, a....

MADRID 25. decembra (WebNoviny.sk) - Alberto Contador je dvojnásobný víťaz cyklistickej Tour de France, hoci ho do žltého trička obliekli po troch ročníkoch slávnych pretekov, a stále verí, že je v jeho silách pridať ďalší celkový triumf.



Tridsaťštyriročný Španiel si trúfa aj po podpise zmluvy s tímom Trek-Segafredo, kam zamieril po rozpade Tinkoff, kde bol spolujazdcom slovenskej enkvávy s Petrom Saganom na čele.



"Je to prosté. Chcem sa vrátiť a zvíťaziť. Cítim, že na to stále mám. V uplynulých ročníkoch som mal vo Francúzsku veľa smoly, zväčša ma postihli pády," vyhlásil Contador podľa špecializovaného portálu cyclingnews.com.



Tour vyhral prvý raz v roku 2007, druhé prvenstvo prišlo o dva roky neskôr. Nasledovala úspešná obhajoba anulovaná pre nepriaznivý výsledok testu na testosterón rovnako ako 5. miesto z ročníka 2011. TdF 2012 bola bez Contadora, návrat v roku 2013 priniesol 4. miesto. Ďalší ročník nedokončil, na začiatku druhého týždňa ho zastavil pád na trase do La Planche des Belles Filles. V roku 2015 unavený z víťazného Gira skončil piaty. Na Tour de France 2016 sa Contador už v prvom týždni nevyhol pádom. V Pyrenejach sa pridružila choroba a znova bol z toho predčasný koniec, z bicykla zosadol v 9. etape.



Súťažnú sezónu 2017 začne "El Pistolero" na februárových pretekoch Ruta del Sol v Andalúzii, ďalší jeho program by mal kopírovať ten z tohto roku. Trek-Segafredo pošle na Giro d’Italia tím pracujúci pre Baukeho Mollemu, Tour de France by mala patriť Contadorovi. "Máme veľký a vyvážený tím s dostatkom potenciálu na túto výzvu," zhodnotil Contador.