Clintonová zo svojho volebného neúspechu obvinila Putina, FBI a mizogýniu

Bývalá demokratická kandidátka na post prezidenta Spojených štátov Hillary Clintonová prevzala zodpovednosť za svoj neúspech vo vlaňajších prezidentských....

NEW YORK 3. mája (WebNoviny.sk) - Bývalá demokratická kandidátka na post prezidenta Spojených štátov Hillary Clintonová prevzala zodpovednosť za svoj neúspech vo vlaňajších prezidentských voľbách. Je však presvedčená, že ich výsledok ovplyvnila aj mizogýnia, zásahy Moskvy či rozporuplné rozhodnutie Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), napísala agentúra AP.



"Nebola to dokonalá kampaň. Niečo také nejestvuje. Bola som však na ceste k víťazstvu, kým kombinácia listu (riaditeľa FBI) Jima Comeyho z 28. októbra a ruských WikiLeaks nevyvolali pochybnosti v mysliach ľudí, ktorí boli náchylní voliť ma, ale nechali sa odradiť," povedala v utorok v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN Clintonová, pričom dodala, že v ľudovom hlasovaní v konečnom dôsledku získala o tri milióny hlasov viac ako jej protikandidát a súčasný prezident Donald Trump..





"Keby sa voľby konali 27. októbra, bola by som vašou prezidentkou," podotkla Clintonová a poukázala na úlohu, ktorú vo volebnej kampani pred prezidentskými voľbami podľa nej zohralo Rusko.



"On (ruský prezident Vladimir Putin) určite do našich volieb zasahoval. A je jasné, že zasahoval tak, aby mňa poškodil a môjmu protivníkovi pomohol," uviedla pre CNN Clintonová, ktorá zároveň dodala, že za jej neúspech v novembrových prezidentských voľbách môže čiastočne aj mizogýnia (chorobný odpor mužov k ženám). Tá je podľa nej súčasťou politického, spoločenského a ekonomického života.



Clintonová bezprostredne po prehraných voľbách, ktoré sa konali 8. novembra, vyhlásila, že v kampani bola úspešnejšia ako republikán Donald Trump do 28. októbra, keď riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey oznámil členom Kongresu, že vyšetrovatelia sa budú znova zaoberať jej e-mailovou komunikáciou z čias, keď bola ministerkou zahraničných vecí.



