Clintonová mala prvý veľký prejav po prehratých voľbách, skritizovala v ňom Trumpa

SAN FRANCISCO 29. marca (WebNoviny.sk) - Energická Hillary Clintonová v jednom zo svojich prvých prejavov od prehry v amerických prezidentských voľbách v utorok odvážne skritizovala administratívu prezidenta Donalda Trumpa. Republikánskym lídrom vyčítala všetko od zdravotnej starostlivosti až po nedostatočný počet žien vymenovaných do vládnych funkcií. Píše o tom agentúra AP.





Clintonová mala príhovor pred tisíckami podnikateliek v kalifornskom meste San Francisco. Žartovala o svojej prehre vo vlaňajších novembrových voľbách a o svojom následnom stiahnutí sa do úzadia. Prítomným ženám povedala, že nikde inde by nebola radšej než s nimi, "okrem Bieleho domu". .



Nepozdáva sa jej zastúpenie žien



Demokratka síce menovite nespomenula prezidenta Trumpa, ale viackrát kritizovala administratívu republikánskeho prezidenta - vrátane toho, že zastúpenie žien v jej najvyšších funkciách je "najmenšie za celú generáciu".



Vyhlásila, že bola znechutená zverejnenou a šíriacou sa fotografiou z minulého mesiaca, ktorá zachytáva čisto mužskú zostavu republikánskych zákonodarcov, ako diskutujú o legislatíve týkajúcej sa rozsahu zdravotnej starostlivosti pre ženy. Clintonová poukázala aj na parodovanie tejto fotografie na sociálnych sieťach, kde sa objavila snímka skupiny psov, ako rozhodujú o starostlivosti o mačky.





Minulotýždňový neúspech republikánskeho návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti označila Clintonová pred nadšeným, tlieskajúcim davom podnikateliek za "víťazstvo všetkých Američanov".



Republikánsky návrh zákona mal nahradiť zdravotnícku reformu vlády bývalého prezidenta Baracka Obamu známu pod názvom Obamacare, ale Trump pre svoj návrh nezhromaždil dostatočnú podporu ani medzi vlastnými republikánskymi zákonodarcami a musel ho stiahnuť.



Po porážke sa stiahla z verejnosti



Clintonová sa po porážke vo voľbách stiahla z centra pozornosti verejnosti, bolo ju vidieť zväčša len na prechádzkach s manželom, bývalý prezidentom USA Billom Clintonom. Začiatkom tohto mesiaca však povedala, že má v úmysle opäť sa začať vyjadrovať k verejných záležitostiam.





Clintonová vyzvala v utorok voličov, aby sa postavili proti Trumpovým politikám, ktoré podľa jej slov šíria nedôveru voči utečencom a v niektorých oblastiach potláčajú názory voličov. "Na takéto veci človek myslí, keď robí dlhé prechádzky po lese," uviedla Clintonová v príhovore. "Odporujte, naliehajte, odolávajte, združujte sa," dodala.



