Členovi Sulíkovej strany SaS niekto podpálil auto

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Poslancovi mesta Púchov a členovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Lukášovi Ranikovi zhorelo v Púchove auto. Na nedeľňajšom brífingu v Bratislave o tom informoval predseda strany SaS Richard Sulík s tým, že Ranik odhaľoval tunelovanie púchovského mestského majetku a je tak podľa neho pravdepodobné, že páchateľov treba hľadať v týchto súvislostiach.



Ranik v nedeľu pred novinármi povedal, že auto mu niekto podpálil za to, že upozornil na korupciu. "V roku 2015 som na blog denníka SME napísal o predraženom betónovom plote. O pol roka to prišiel vyšetriť Najvyšší kontrolný úrad a jasne uviedol, že bývalé vedenie mesta s peniazmi mesto nakladalo zle a vznikla škoda," hovorí púchovský poslanec. Ako ďalej pripomenul, prípad zastal a nepokračoval. .



Ranik preto začiatkom januára tohto roka napísal ako predseda dozornej rady púchovského mestského športového klubu, kde túto stavbu robili, podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, aby toto verejné obstarávanie prešetrili. "Dočkal som sa toho, že mi niekto podpálil auto," vyhlásil poslanec a ako tvrdí, požiar bol úmyselný.



Trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička dnes pre agentúru SITA uviedol, že polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci. "Príčina požiaru je v štádiu šetrenia," doplnil hovorca. Richard Sulík poznamenal, že toto zhorené auto berie strana ako výzvu pozrieť sa na to, čo sa v Púchove počas tunelovania dialo. "Sme pripravení podniknúť všetky právne kroky, aby sme odhalili tie rozkrádania, ktoré tam boli," dodal.