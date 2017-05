Claude Monet i pápež František na plátne Nostalgie

Bratislava, 2.mája 2017 ( WBN/PR ) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v máji pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov v nej čaká oveľa väčšie pohodlie i zaujímavý májový program, v ktorom nebudú chýbať pravidelné cykly Európske oko, Best of Fest či Sci-Fi Zóna, ale ani nové slovenské a české filmy či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.Májová ponuka Nostalgie zahŕňa aj exkluzívnu projekciu snímky JA, CLAUDE MONET, v ktorej prostredníctvom Monetových súkromných listov, prelínajúcich sa s jeho ikonickými obrazmi, vzniká nový pohľad na muža, ktorý sa zaslúžil o zrod impresionizmu a patrí k najvplyvnejším maliarom nielen svojej doby. Ďalším očakávaným titulom je životopisná snímka PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA, približujúca dlhú, ťažkú a dojímavú životnú cestu Jorgeho Bergoglia. Keď ako teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. .V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V máji sa môžu tešiť na komediálnu drámu Paola Genovesa ÚPLNÍ CUDZINCI ocenenú ako „najlepší taliansky film roka 2016“, pokračovanie legendárneho oscarového dokumentu Luca Jacqueta PUTOVANIE TUČNIAKOV: VOLANIE OCEÁNU, čiernu balkánsku komédiu zo života rušňovodičov DENNÍK RUŠŇOVODIČA, francúzsku komédiu plnú emócií, vzťahov a rodičovskej lásky AJ DVAJA SÚ RODINA či pokračovanie kultovej britskej snímky Dannyho Boyla T2 TRAINSPOTTING. V májovej ponuke Nostalgie nebude chýbať ani slovenský politický thriller ÚNOS, skutočný príbeh dobrodružstva dvoch detí PIATA LOĎ, česká historická dráma MASARYK či autobiografická komédia Jana Němca VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD.Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého sa diváci môžu tešiť na dojemný švédsky smutnosmiešny príbeh podľa románu Fredrika Backmana MUŽ MENOM OVE ocenený ako „najlepšia európska komédia roka 2016“, nevšedný fínsky skutočný príbeh nádejného boxera NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ŽIVOTE OLLIHO MÄKIHO, citlivú japonskú rodinnú drobnokresbu PO BÚRKE, magický animovaný príbeh bez slov o kolobehu ľudského života ČERVENÁ KORYTNAČKA či nadčasový príbeh dospievania mladíka MOONLIGHT ocenený Oscarom za najlepší film roka 2016. Fanúšikovia žánru science fiction sa okrem thrilleru podľa bestselleru Davea Eggersa THE CIRCLE môžu tešiť na pokračovanie kultovej série Ridleyho Scotta VOTRELEC: COVENANT i vesmírnych dobrodružstiev partie marvelovských superhrdinov STRÁŽCOVIA GALAXIE 2.Z májovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu obľúbená animovaná rozprávka na motívy slávnej knihy Antoine de Saint-Exupéryho MALÝ PRINC, dobrodružný príbeh o modrých trpaslíčkoch ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA či animovaná rodinná komédia o príšerkách pod hladinou oceánu DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU. Z dielne legendárneho japonského majstra anime filmov Hayao Miyazakiho pochádza jedna z najúspešnejších animovaných snímok všetkých dôb CESTA DO FANTÁZIE o dievčatku, ktoré sa ocitne v čarovnom meste duchov, bôžikov a strašidiel.Aktuálny program Nostalgie – kinosála Spoločenského domu Nivy:03.05. ST 19:30 PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA Beda Docampo Feijóo, Špan./Argent./Tal., 201504.05. ŠT 19:30 MOONLIGHT Barry Jenkins, USA, 201605.05. PI 18:00 MALÝ PRINC Mark Osborne, Fr., 201505.05. PI 20:00 THE CIRCLE James Ponsoldt, USA, 201706.05. SO 18:30 ČERVENÁ KORYTNAČKA Michael Dudok de Wit, Fr./Belg./Jap., 201606.05. SO 20:00 AJ DVAJA SÚ RODINA Hugo Gélin, Fr., 201610.05. ST 19:00 VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD Jan Němec, ČR/SR/Fr., 201611.05. ŠT 19:30 MUŽ MENOM OVE Hannes Holm, Švéd., 201512.05. PI 18:00 ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA Kelly Asbury, USA, 201712.05. PI 19:45 STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 3D James Gunn, USA, 201713.05. SO 18:30 PIATA LOĎ Iveta Grófová, SR/ČR, 201713.05. SO 20:15 T2 TRAINSPOTTING Danny Boyle, Brit., 201717.05. ST 19:30 DENNÍK RUŠŇOVODIČA Miloš Radović, Srb./Chorv., 201618.05. ŠT 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 201619.05. PI 18:00 DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU Julio Soto Gurpide, Špan., 201719.05. PI 19:45 STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 James Gunn, USA, 201720.05. SO 16:30 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 201720.05. SO 18:30 JA, CLAUDE MONET Phil Grabsky, Brit., 201720.05. SO 20:15 MUŽ MENOM OVE Hannes Holm, Švéd., 201524.05. ST 19:30 VOTRELEC: COVENANT Ridley Scott, USA/Brit., 201725.05. ŠT 19:30 PO BÚRKE Hirokazu Koreeda, Jap., 201626.05. PI 18:00 CESTA DO FANTÁZIE Hayao Miyazaki, Jap., 200126.05. PI 20:15 MASARYK Julius Ševčík, ČR/SR, 201627.05. SO 18:30 PUTOVANIE TUČNIAKOV: VOLANIE OCEÁNU Luc Jacquet, Fr., 201727.05. SO 20:15 VOTRELEC: COVENANT Ridley Scott, USA/Brit., 201731.05. ST 19:30 NAJŠŤASTNEJŠÍ DEŇ V ŽIVOTE OLLIHO MÄKIHO Juho Kuosmanen, Fín./Švéd./Nem., 2016Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk