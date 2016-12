Číňania pokukujú po Ronaldovi. Zlomí ho astronomická suma

MADRID 30. decembra (WebNoviny.sk) - Nemenovaný klub z najvyššej čínskej futbalovej súťaže ponúkol Realu Madrid 300 miliónov eur za Cristiana Ronalda, portugalskej superhviezde zas viac než sto miliónov ročne.



V rozhovore pre Sky Sports Italia to potvrdil hráčov agent Jorge Mendes, citoval ho portál espnfc.com. Číňania so svojím návrhom neuspeli. "Peniaze nie sú všetko, španielsky klub je jeho život," vyhlásil Mendes na margo 31-ročného úradujúceho majstra Európy, šampióna Ligy majstrov a víťaza ankety Zlatá lopta časopisu France Football, ktorý v novembri predĺžil kontrakt s Realom do roku 2021. Ronaldo údajne v madridskom klube ročne zinkasuje približne 17,5 milióna eur.



V ostatných dňoch do Číny zamierili Argentínčan Carlos Tévez či Brazílčan Oscar z FC Chelsea. Mendes je presvedčený, že jeho najslávnejší klient nerozšíri tento zoznam. "Cristiano je najlepší hráč na svete a najlepší v histórii. Je pochopiteľné, že nejaké ponuky sú," skonštatoval Jorge Mendes a vrátil sa aj k letnému Cristianovmu úspechu: "Triumfoval na majstrovstvách Európy s Portugalskom. Je to ako vyhrať taliansku ligu s FC Janov - neboli favoriti."