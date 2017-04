Čína vyslala do vesmíru prvú bezpilotnú loď vlastnej výroby

Čína dnes vyslala do vesmíru prvú nákladnú kozmickú loď vlastnej výroby. Jej úlohou je spojiť sa s čínskou vesmírnou stanicou a vykonať tam....

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Čína dnes vyslala do vesmíru prvú nákladnú kozmickú loď vlastnej výroby. Jej úlohou je spojiť sa s čínskou vesmírnou stanicou a vykonať tam sériu vedeckých experimentov.



Bezpilotná loď Tchien-čou 1 (v preklade Nebeský koráb 1, pozn. SITA) odštartovala o 19:41 miestneho času (13:41 SELČ) z novovybudovaného kozmodrómu Wen-čchang v juhočínskej provincii Chaj-nan. Na obežnú dráhu ju vyniesla najnovšia čínska nosná raketa s označením Čchang-čeng 7 (Dlhý pochod 7)..



Tchien-čou 1 sa má spojiť s čínskou vesmírnou stanicou Tchien-čou 2 (Nebeský palác 2), na ktorej sa ešte nenachádza ľudská posádka. Potom bude vykonávať naprogramované vedeckovýskumné úlohy. Na stanici Tchien-čou 2, ktorá by mala byť plne funkčná až v roku 2022, strávila vlani 30 dní dvojica čínskych kozmonautov.



Čína dlhodobo pracuje na rozvoji svojho ambiciózneho vesmírneho programu. Od roku 2003, keď vyslala do kozmu prvú misiu s ľudskou posádkou, sa jej už podarilo uskutočniť výstup do otvoreného vesmíru i vyslať kozmické vozidlo na povrch Mesiaca. Peking má ambíciu vyslať podobné výskumné vozidlo aj na Mars.