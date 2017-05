Čína predstavila prvé dopravné lietadlo vlastnej výroby

PEKING 5. mája (WebNoviny.sk) - Skúšobný let v piatok z medzinárodného letiska v Šanghaji absolvovalo prvé veľké dopravné lietadlo čínskej výroby, ktoré by v budúcnosti mohlo konkurovať strojom od najväčších výrobcov určeným pre krátke a stredné trate, ako sú Boeing 737 a Airbus A320, informovala na svojej internetovej stránke BBC.



Lietadlo s typovým označením C919 a kapacitou 158-174 miest pre cestujúcich vzlietlo zo šanghajského medzinárodného letiska Pchu-tung o 08.00 h SELČ a jeho let trval približne 80 minút..



Vývojom a výrobou lietadla bola poverená štátna spoločnosť Comac s cieľom znížiť závislosť Číny od tradičných výrobcov tejto triedy dopravných lietadiel, a to už v roku 2019, keď sa počíta s jeho uvedením do prevádzky.



Spoločnosť Comac uviedla, že na C919 už prijala 570 objednávok od domácich aj zahraničných prepravcov. Cena lietadla bude okolo 50 miliónov dolárov, čo je približne polovica ceny porovnateľných boeingov či airbusov.