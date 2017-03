Čína karhá Kima za raketové testy, USA a Južnú Kóreu za vojenské manévre

PEKING 8. marca (WebNoviny.sk) - Čína v stredu navrhla, aby sa Severná Kórea vzdala svojho jadrového programu, pričom USA s Južnou Kóreou by mali zároveň upustiť od každoročných spoločných vojenských cvičení. Uvedené kroky by mohli priviesť znepriatelené strany späť k rokovaciemu stolu, nazdáva sa čínsky minister zahraničných vecí Wang Ji.



"Tieto dve strany sú ako zrýchľujúce vlaky rútiace sa proti sebe, pričom ani jeden z nich nie je ochotný uhnúť," povedal na dnešnej tlačovej konferencii čínsky minister. Úlohou Číny je v tomto prípade prehodiť výhybku, zdôraznil Wang a dodal, že jadro sporu sa odohráva medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi..





Čínska vláda v utorok vyhlásila, že je jednoznačne proti rozmiestneniu protiraketových obranných systémov Spojenými štátmi a Južnou Kóreou, pričom je odhodlaná podniknúť "nevyhnutné opatrenia na zaistenie svojich bezpečnostných záujmov".



Severná Kórea v pondelok skúšobne odpálila štyri rakety, zrejme "vylepšené verzie" rakiet Scud. Preleteli približne 1000 kilometrov, tri z nich dopadli do výlučnej ekonomickej zóny Japonska v Japonskom mori. Juhokórejský Soul vníma novú severokórejskú raketovú skúšku ako zjavný protest proti prebiehajúcim spoločným vojenským cvičeniam Južnej Kórey a Spojených štátov. Rozsiahle každoročné manévre sa začali pred niekoľkými dňami a za účasti pozemných, vzdušných i námorných síl majú trvať do konca apríla.