Cígerov tím sa rozšíril o ďalších hráčov, má záujem aj o trio z Košíc

Po vypadnutí hokejistov HC Košice vo štvrťfinále najvyššej súťaže má tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger záujem o príchod trojice Eduard....

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Po vypadnutí hokejistov HC Košice vo štvrťfinále najvyššej súťaže má tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger záujem o príchod trojice Eduard Šedivý, Marek Bartánus a Jakub Suja do prípravy na majstrovstvá sveta.





Manažment reprezentácie sa už s triom "oceliarov" skontaktoval. "Vedia o našej ponuke, športový manažér klubu Pavol Zůbek nám oznámil, že majú ešte jeden tréning a vo štvrtok rozlúčku so sezónou. Ešte sa rozhodneme, či má význam trojicu pozývať na jeden tréning. V opačnom prípade prídu až na ďalší cyklus od pondelka 3. apríla," povedal podľa webu Slovenského zväzu ľadového hokeja generálny manažér reprezentácie Róbert Švehla..



V utorok sa Cígerov tím rozšíril o ďalších hráčov. "Tréning absolvovali už aj obrancovia Peter Čerešňák, Samuel Fereta, Patrik Maier a útočníci Tomáš Hrnka s Miroslavom Presingerom," informoval Švehla a doplnil: "Pricestoval už aj Libor Hudáček, ale do tréningového procesu sa zapojí až v stredu a s ním aj ďalší útočník Matej Paulovič."



Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR)



Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), ČR), Ľubomír Dinda (HK ŠKP Poprad), Marek Ďaloga (HC Slovan Bratislava/KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Samuel Fereta (HC Slovan Bratislava), Patrik Maier (HC Nové Zámky)



Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Andreas Štrauch (HK Poprad), Peter Lichanec (HK Poprad), Adam Lapšanský (Ravensburg Towerstar, Nem.), Samuel Takáč (LHC Lyons, Fr.), Stanislav Horanský (SC Langenthal, Švaj.), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Patrik Svitana (HK Poprad), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Matej Paulovič (HC Nové Zámky), Miroslav Preisinger (HC Plzeň)



Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.) a Matej Paulovič (HC Nové Zámky)