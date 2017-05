Cígera v zápase proti Lotyšsku potešila bojovnosť. Prezradil tiež, čo ho najviac mrzí

KOLÍN NAD RÝNOM 8. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku nezískala v nedeľu v súboji proti Lotyšom ani bod. Po bojovnom výkone Slováci prehrali 1:3.



Pozitívne vníma výkon hráčov .



Jediný presný zásah zaznamenal útočník Michel Miklík, ktorý v III. tretine znížil priebežne na 1:2. Vzápätí však prišiel faul kapitána Vladimíra Draveckého a tretí inkasovaný gól v zápase v oslabení slovenského družstva.



"Nemôžeme povedať hráčom, aby nešli do súbojov, robili oblúky a nevšímali si súperov,“ myslí si tréner Zdeno Cíger.





Hlavného kouča tímu SR nepotešil konečný výsledok, pozitívne však vníma výkon svojich zverencov.



"Škoda tohto stretnutia, pretože hráči v ňom ukázali veľkú snahu. Hrali kolektívne a bojovali. Mrzia ma tri inkasované góly v našich oslabeniach. Myslím si, že nám rozhodcovia neuznali gól, ktorý mal platiť. Do konca duelu sme boli aktívni. Vyskytli sa síce aj zbytočné vylúčenia, ale to sa pri veľkej snahe stáva. Lotyši mali veľmi dobré presilovky a to rozhodlo,“ poznamenal Cíger.



Najviac ho mrzí neuznaný gól



Všetky tri góly dostali Slováci v početnej nevýhode, preto možno napísať, že si zápas prehrali nedisciplinovanosťou.





"Nemyslím si, že oslabenia sme hrali zle, pri druhom inkasovanom góle sme však nechali súpera voľného pred bránkou. Prvý presný zásah Lotyšov bol dosť náhodný. Súper bol kvalitný a ja sa teším, že chalani išli na doraz do úplného konca,“ povedal Cíger.





Ťažko podľa Cígera označiť niektorý okamih ako kľúčový. "Všetko sa to dalo dokopy a vznikla z toho prehra 1:3. Viac ako niektoré vylúčenia a inkasované góly ma mrzí neuznaný náš presný zásah. Veľké zápasy sú o jednom góle, preto ma to trápi,“ uviedol.



Po dvoch dueloch v základnej A-skupine v Kolíne nad Rýnom majú Slováci na svojom konte dva body, pred sebou však ešte päť zápasov. V pondelok majú voľno, v utorok nastúpia proti Dánom. "Som rád, že nedeľňajší výkon bol lepší ako v sobotu proti Talianom. Chlapci boli uvoľnenejší, hrali s nasadením a srdcom. Teraz sa musíme sústrediť na ďalší zápas,“ dodal Cíger.