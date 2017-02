Cíger vyzdvihol tímovú hru, Gernát je podľa neho geniálny

NITRA 12. februára (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger síce nebol v sobotu večer nadšený z prehry svojich zverencov vo finále Slovakia Cupu 2017 v Nitre so Švajčiarmi (3:4), no potešila ho bojovnosť počas celého duelu až do záverečnej sirény. Slováci boli pod Zoborom až do konca stretnutia v hre o obhajobu prvenstva na tomto podujatí, napokon sa však museli skloniť pred švajčiarskym výberom.



"Nevyšiel nám začiatok zápasu. Naše korčuľovanie nebolo ideálne a z toho sme dostali dva góly. Súper hral dobre a bolo cítiť, že naši chalani mali v nohách dva ťažké zápasy s Rusmi za dva dni. Boli sme pomalší, ale hráči sa ešte nakopli a zabojovali. Švajčiari boli až do konca agresívni a rýchli. V závere sme už nenašli sily na to, aby sme zápas otočili," povedal kouč Cíger..



Počas aktuálneho týždňa Slováci odohrali tri stretnutia bez kapitána Vladimíra Draveckého. Hlavný kormidelník však nebadal, že v tíme nemal kto dvíhať morálku. "Chlapci sa povzbudzovali navzájom. V tomto smere im nemôžem nič vyčítať. Mali sme ťažké tri zápasy na medzinárodnej úrovni a navyše pred domácim publikom, kde cítili zvýšenú zodpovednosť. Nemyslím si, že by niekto nechcel vyhrať sobotňajší zápas. V našej hre boli aj negatívne veci, ale aj pozitívne. V závere zápasu nám jednoducho chýbali sily," poznamenal hlavný tréner. Cíger po februárovej akcii nechcel vyzdvihnúť jedného hráča alebo skupinu hokejistov.



"Nikto nebol úplne extra. Musíme hrať tímovo a na to si musíme zvykať. Naša cesta je mať vyrovnané a disciplinované mužstvo. Musíme minimalizovať chyby a počas celého zápasu byť disciplinovaní," myslí si 47-ročný Martinčan.



Reprezentácia má za sebou už tri turnaje



V aktuálnej sezóne má slovenská hokejová reprezentácia za sebou už tri turnaje. Pred májovými majstrovstvami sveta nemeckom Kolíne nad Rýnom na Slovákov čakajú už len prípravné zápasy. Hlavný tréner Cíger mal možnosť vyskúšať si mnoho hráčov aj na viacerých pozíciách. Problémom sa javí post centra. "Sme v príprave, stále musíme hľadať ideálne typy. Úloha centrov je hrať viac v defenzíve. Mal by to byť akýsi šéf pätorky na ľade. Stále improvizujeme, lebo často sa nám niekto zraní, naposledy to bol Tomáš Marcinko. Libora Hudáčka využívame na krídle, pretože vie niečo vymyslieť, takých hráčov máme málo. Z ničoho vie vymyslieť prihrávku, alebo sa dostať do šance. Ako center je zviazaný defenzívnymi úlohami, chceli sme ho trochu odbremeniť," vysvetlil Cíger.



Na pozícii stredného útočníka sa na Slovakia Cupe 2017 v Nitre predstavil aj nevysoký Marek Slovák, ktorý v národnom tíme debutoval vo veku 28 rokov. "Neurobil nič zlé. Je to bojovník, technický zručný a jeho silnou stránkou sú vhadzovania, v tomto bol najlepší. Je možné, že sa objaví aj v ďalej fáze prípravy," prezradil Cíger.



Martin Gernát je podľa Cígera geniálny hráč



Pochvalne sa reprezentačný tréner vyjadril na adresu obrancu Martina Gernáta, ktorý v piatok proti Rusom aj v sobotu proti Švajčiarom raz skóroval. "Je to geniálny hráč, dobre hral aj na Nemeckom pohári. Je na ňom vidieť sebavedomie, dobre korčuľuje a je aktívny. Potrebujeme obrancov, ktorí sa neboja niečo vymyslieť a sú efektívni," povedal Cíger na adresu 23-ročného zadáka pôvodom z Prešova.



S blížiacim sa svetovým šampionátom bude potrebovať kouč Cíger informácie o výkonnosti či zdravotnom stave nielen hráčov pôsobiacich v Európe, ale aj v zámorí. Zvykom bola pracovná cesta trénera reprezentácie s generálnym manažérom do Severnej Ameriky. Teraz sa od nej upustilo. "Bol plán, že pôjdem do zámoria, ale napokon sme sa dohodli, že budeme s chlapcami komunikovať cez Skype. Vedia už o tom aj hráči. Budeme ich takouto formou oslovovať a spolu komunikovať. Oslovíme všetkých, záležať bude od postupových šancí ich tímov. Uvidíme, čo nám povedia, aké majú plány a predstavy," prezradil Cíger. Bude čakať aj na správu od kouča Marcela Ozimáka, pod ktorého vedením olympijský výber štartoval na turnaji v rakúskom Grazi. "V tíme mal dosť hráčov z našej ligy a bude ma zaujímať, ako obstáli," dodal Cíger.



Veľmi dôležité pred MS bude aj to, aby hráči po ukončení klubovej sezóny nemali príliš dlhú hernú pauzu. Slovan Bratislava v KHL končí už 15. februára, ale problém s jeho slovenskými hráčmi je, zdá sa, zažehnaný. "Urobíme všetko pre to, aby hráči zostali v tempe. Ideálne by bolo, aby šli hrať niekde inde. Je veľká šanca, že väčšina hráčov bude pokračovať v iných kluboch a všetci zostanú v zápasovom rytme," informoval Cíger.