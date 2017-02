Cíger musel pred Slovakia Cupom urobiť v tíme tri zmeny

NITRA 7. februára (WebNoviny.sk) - Tri zmeny v nominácii musel urobiť tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger v súvislosti s kádrom na domáci turnaj Slovakia Cup, ktorý sa v piatok a v sobotu uskutoční v Nitre. Kouč národného tíme nemôže rátať s obrancami Jurajom Mikušom a Christiánom Jarošom, problémy má aj útočník Vladimír Dravecký. V mužstve ich nahradili obranca Ivan Švarný a útočníci Andrej Šťastný s Jakubom Sujom.



Jediným reprezentačným nováčikom je útočník Marek Slovák. Ten na klubovej úrovni pôsobí práve pod Zoborom, na Slovakia Cupe tak bude doma. Najskúsenejším hráčom vo výbere je obranca Dominik Graňák, ktorý má na svojom konte už 166 duelov v národnom tíme. .



"Vždy musíme rátať so zraneniami, našťastie, nie je to nič vážne. Napríklad Vlada Draveckého trápia triesla, ale príde medzi nás, no hrať asi nebude. Chcel som vidieť Christiána Jaroša, ale je to také zakliate, lebo už na tretiu akciu nemohol prísť. Záujem má, ale teraz je chorý. Dúfam, že nabudúce bude v poriadku," povedal tréner Cíger. Ten až do štvrtka nemôže rátať s triom hráčov Sparty Praha, ktorých v utorok večer čaká vo Švédsku finále Ligy majstrov.



Slováci vo štvrtok 9. februára o 17.00 h nastúpia v prípravnom zápase v Nových Zámkoch proti olympijskému výberu Ruska, o deň neskôr o 18.00 h už v rámci spomenutého turnaja si s rovnakými súpermi zmerajú sily v Nitre a v sobotu 11. februára o 18.00 h ich čaká stretnutie proti Bielorusku alebo Švajčiarsku.







Bielorusko - Švajčiarsko (14.30), Slovensko - Rusko olympionici (18.00)



Rusko olympionici - Bielorusko/Švajčiarsko (14.30), Slovensko - Bielorusko/Švajčiarsko (18.00)



V Nitre v slovenskom tíme nemali chýbať skúsení hráči ako Michel Miklík, Ladislav Nagy, Tomáš Surový, Michal Sersen či Ivan Švarný. "Michel Miklík mal fantastickú formu, ale zabrzdilo ho zranenie. Verím, že čoskoro sa dá dokopy a bude pripravený zabojovať o majstrovstvá sveta. Zdravotné problémy boli proti aj v prípade Tomáša Surového. Jeho trápia slabiny, ale rovnako je to hráč, s ktorým počítame do záverečnej prípravy pred svetovým šampionátom. Ladislav Nagy otázku reprezentácie nehodil definitívne za hlavu. Momentálne sa cíti pred play-off viac potrebný pre košický tím a rodinu. Čo bude po sezóne, to sa uvidí neskôr. Obrancom Slovana Bratislava Michalovi Sersenovi s Ivanom Švarným sme dopriali oddych pred záverečnými bojmi o postup do play-off," povedal tréner Zdeno Cíger ešte pri zverejnení nominácie.







Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd., 29 zápasov/0 gólov), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR, 15/0), Branislav Konrád (HC Olomouc, ČR, 15/0)



Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL, 7/2), Peter Čerešňák (HC Plzeň, ČR, 39/2), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR, 6/1), Dominik Graňák (Rögle BK, Švéd., 166/10), Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec, ČR, 32/2), Eduard Šedivý (HC Košice, 12/1), Juraj Valach (Piráti Chomutov, ČR, 21/0), Ivan Švarný (HC Slovan Bratislava, 106/3)



Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL, 31/5), Dávid Buc (HC 05 iClinic Banská Bystrica, 5/0), Lukáš Cingel (HC Sparta Praha, ČR, 11/2), Marcel Haščák (HC Kometa Brno, ČR, 63/7), Tomáš Hrnka (HC Plzeň, ČR, 20/3), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR, 14/6), Patrik Lušňák (HC Slovan Bratislava, SR/KHL, 58/10), Radoslav Macík (HK Nitra, 9/1), Tomáš Marcinko (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL, 51/4), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR, 23/2), Marek Slovák (HK Nitra, 0/0), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava, 45/2), Jakub Suja (HC Košice, 5/0)



Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Július Šupler (konzultant), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Iľja Chandoga (lekár), Samuel Petráš (výstrojový manažér), Michal Malina (masér), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Tomáš Štulajter (médiá)