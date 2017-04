Cíger má v tíme poltucet nových hráčov, v utorok sa pridá ďalšie kvarteto

V pondelok popoludní začala slovenská hokejová reprezentácia so záverečným mikrocyklom spoločnej prípravy na májové majstrovstvá sveta v Kolíne....

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - V pondelok popoludní začala slovenská hokejová reprezentácia so záverečným mikrocyklom spoločnej prípravy na májové majstrovstvá sveta v Kolíne nad Rýnom a Paríži. K tímu SR sa pridalo kvarteto finalistov českej extraligy - noví šampióni Peter Trška s Marcelom Haščákom a zdolaní Adam Jánošík s Máriom Bližňákom.



Tréner Zdeno Cíger už má k dispozícii aj útočníka Michela Miklíka, ktorého fínsky klub JYP Jyväskylä získal bronz zásluhou víťazného gólu Slováka v predĺžení. S mužstvom je už aj útočník Nitry Radoslav Macík. V utorok ráno sa k tímu pripojí aj kvarteto hráčov Banskej Bystrice - Tomáš Matoušek, Michal Sersen, Pavol Skalický a Tomáš Zigo. Aktuálny týždeň prípravy slovenského družstva vyvrcholí zápasmi v Hamare proti domácim Nórom - v piatok 28. apríla o 19.00 h a o deň neskôr o 18.00 h..





Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie v súvislosti s MS dostal zo zámoria viacero ospravedlneniek, k dispozícii nemá ani jedného z brankárov, nie mu povedali aj Marián Hossa, Marián Gáborík, Tomáš Tatar, Richard Pánik, Marko Daňo a Marek Hrivík. Cíger nemôže rátať ani s útočníkom majstrovskej Banskej Bystrice Tomášom Surovým, ktorý sa po sezóne cíti unavený a má aj zdravotné problémy, ktoré si chce doriešiť. Kouč tímu SR je z rozhodnutia Tomáša Surového sklamaný.



"Počítali sme, že na turnaj pôjde a pomôže nám, pretože máme problém s centrami, ale rozhodol sa, ako sa rozhodol. Nič s tým neurobím, je to jeho rozhodnutie,“ reagoval Zdeno Cíger. Ten aktuálne čaká na reakcie troch hráčov zo zámorskej NHL, ktorí vypadli z play-off o Stanleyho pohár. Zo Severnej Ameriky sa majú vyjadriť obrancovia Zdeno Chára, Martin Marinčin a útočník Tomáš Jurčo. "Dnes večer ich bude kontaktovať generálny manažér Róbert Švehla, potom budeme vedieť viac," prezradil Cíger.



V súčasnosti má k dispozícii poriadne široký káder. Zužovať ho možno bude už pred odchodom do Nórska, je však šanca, že tak urobí až po návrate z Hamaru. V piatkovom zápase proti Fínsku sa zranil útočník Libor Hudáček. "Teraz som s ním hovoril, našťastie nemal otras mozgu, má to iba silno narazené a ponaťahované. Do Nórska isto nepôjde, ale komunikuje s fyzioterapeutmi. Je to len o bolesti, našťastie to nie je také vážne," informoval kouč Cíger.







Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové, ČR), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR)



Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.), Dominik Graňák (Rögle BK, Švéd.), Lukáš Kozák (MHC Martin), Adam Jánošík (Bíli Tygři Liberec, ČR), Peter Trška (Kometa Brno, ČR)



Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Miroslav Preisinger (HC Škoda Plzeň, ČR), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingeľ (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Marek Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR), Mário Bližňák (Bíli Tygři Liberec, ČR), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fín.), Radoslav Macík (HK Nitra)



Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér)



