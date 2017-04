Čierna Hora môže vstúpiť do NATO, Donald Trump podpísal protokol o jej pristúpení

Prezident USA Donald Trump podpísal protokol o pristúpení Čiernej Hory do Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý na sklonku marca drvivou....

WASHINGTON 11. apríla (WebNoviny.sk) - Prezident USA Donald Trump podpísal protokol o pristúpení Čiernej Hory do Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý na sklonku marca drvivou väčšinou hlasov schválili členovia amerického Senátu. Vyplýva to z komuniké, ktoré zverejnil Biely dom.



Na rýchlu ratifikáciu vstupu Čiernej hory do NATO vyzval Senát ešte začiatkom marca aj americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. V liste adresovanom lídrom Senátu zo 7. marca šéf americkej diplomacie zdôraznil, že takýto krok je vo "výsostnom záujme Spojených štátov"..





Tillerson pri tejto príležitosti vyjadril presvedčenie, že členstvo Čiernej Hory v Severoatlantickej aliancii bude mať pozitívny vplyv aj na susedov tejto malej balkánskej krajiny. Súčasne poznamenal, že tento krok posilní integračné snahy i demokratické reformy a podporí obchod, bezpečnosť a stabilitu na Balkáne.



Pozvanie pre Čiernu Horu schválili ministri zahraničných vecí krajín NATO v decembri 2015. Vtedy sa aj otvorili prístupové rokovania o členstve krajiny. Vstup Čiernej Hory do NATO musí ratifikovať všetkých 28 členských krajín aliancie. Po "zelenej" z USA musia proces ratifikácie dokončiť ešte v Španielsku. Slovenský parlament schválil príslušný dokument 14. júna 2016.