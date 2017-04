Cibulkovej účasť na zápase proti Holanďankám je ohrozená, zranila si zápästie

Prípravu slovenských tenisových reprezentantiek na bratislavský víkendový zápas s Holanďankami o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 družstiev....

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Prípravu slovenských tenisových reprezentantiek na bratislavský víkendový zápas s Holanďankami o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 družstiev žien narušilo zranenie tímovej jednotky Dominiky Cibulkovej. Podľa stredajšieho vydania denníka Šport si v piatok poranila zápästie a odvtedy netrénovala.



"Dominika má problémy so zápästím. Na piatkovom tréningu utrpela menší úraz. Uvidíme, čo bude ďalej," povedal kapitán fedcupového tímu SR a Cibulkovej osobný tréner Matej Lipták a potvrdil možnosť čierneho scenára: "Je to niečo, čo môže ohroziť jej štart proti Holandsku." .









V predbežnej nominácii sú okrem Cibulkovej ešte Kristína Kučová, Jana Čepelová a Rebecca Šramková, ktorá by v prípade Cibulkovej výpadku opäť mohla zaujať pozíciu žolíka ako vo februárovom zápase proti Taliansku (2:3) v 1. kole II. svetovej skupiny, keď na antuke zdolala Saru Erraniovú aj Francescu Schiavoneovú. Šéf hostiek Paul Haarhuis vyrukoval s kvartetom Kiki Bertensová, Richel Hogenkampová, Cindy Burgerová a Arantxa Rusová.



Prezentačná tlačová konferencia slovenského tímu sa uskutoční v stredu o 15.00 h.