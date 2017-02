Cibulkovej premožiteľka Plíšková získala titul v Dauhe

Česká tenistka Karolína Plíšková nasadená ako druhá zvíťazila za 80 minút 6:3, 6:4 nad dánskou bývalou jednotkou svetového rebríčka Caroline....

DAUHA 18. februára (WebNoviny.sk) - Česká tenistka Karolína Plíšková nasadená ako druhá zvíťazila za 80 minút 6:3, 6:4 nad dánskou bývalou jednotkou svetového rebríčka Caroline Wozniackou, teraz 18. v hodnotení, v sobotňajšom finále dvojhry na turnaji WTA Premier Qatar Total Open v katarskej Dauhe (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch).



Semifinálová premožiteľka Dominiky Cibulkovej je úradujúcou finalistkou newyorských grandslamových US Open. Trénersky ju vedie exkouč krajanky Petry Kvitovej David Kotyza, ktorý vlani bol v zázemí práve Wozniackej. Plíšková v bilancii zo vzájomných duelov s 26-ročnou rodáčkou z Odense znížila na 1:3, to isté sa jej zhodou okolností podarilo v piatok proti Cibulkovej..



"Mám skvelý vstup do sezóny, čo je vždy dôležité. Zdolať hráčky ako Cibulková a Wozniacka je úžasné. Nikdy predtým mi to proti nim nevyšlo, ale tento týždeň som sa o to usilovala zo všetkých síl a som naozaj spokojná," citoval web Tenisovej asociácie žien (WTA), ktorá na "winnery" vynikla 27:9. Češka v januári triumfovala v austrálskom Brisbane.



"Som veľmi sklamaná z prehry, ale musím uznať, že Karolína zahrala fakt dobre. Zaslúžila si dnešné víťazstvo a ja sa budem snažiť nabudúce jej to odplatiť," predznamenala Wozniacka, ktorá v pondelok poskočí na 15. pozíciu v počítačovom poradí.



Vo finále štvorhry si Američanka Abigail Spearsová a Slovinka Katarina Srebotniková nasadené ako štvrté poradili s ukrajinsko-kazašským tandemom Oľga Savčuková, Jaroslava Švedovová za 90 minút 6:3, 7:6 (7).







Karolína Plíšková (ČR-2) - Caroline Wozniacka (Dán.) 6:3, 6:4 za 80 minút



Abigail Spearsová, Katarina Srebotniková (USA/Slovin.-4) - Oľga Savčuková, Jaroslava Švedovová (Ukr./Kaz.) 6:3, 7:6 (6) za 90 minút