Cibulková začína novú sezónu, s čím sa musí vyrovnať

BRISBANE 3. januára (WebNoviny.sk) - Dominika Cibulková pred vstupom do sezóny 2017: Na také teplo sa ani nedá pripraviť. Príchod do Austrálie s tým obrovským časovým posunom, to nie je jednoduché. Nepríjemné austrálske teplo či možné následky z časového posunu, aj s tým sa musí Dominika Cibulková vyrovnať pri vstupe do novej tenisovej sezóny. Presne 66 dní nastúpi Cibulková v Brisbane na súťažný kurt v súboji 2. kola proti Číňanke Šuaj Čang.



Proti rovesníčke má 27-ročná svetová päťka povzbudivú bilanciu 4:0 bez straty čo i len setu. Ich rivalita trvá od sezóny 2010 a Slovenka naposledy uspela v roku 2014 v semifinále v mexickom Acapulcu (4:2 a skreč Ázijčanky), kde napokon aj získala trofej. Aktérky môžu rátať s tým, že ortuť teplomera neklesne pod 30 °C.



"Na také teplo sa ani nedá pripraviť. Na Floride, kde som trénovala, bolo teplo, ale aj vlhko. Príchod do Austrálie s tým obrovským časovým posunom a všetkým, čo k tomu patrí, to vôbec nie je jednoduché. V tréningu netreba ísť od začiatku naplno, ale postupne pridávať na intenzite. Takto krok po kroku treba smerovať za zlepšením. Fyzicky som na tom dobre, ale teplo uberá zo síl. Je to však dobrá príprava na Australian Open, kde nás nečaká nič iné. Keď som hrala v Melbourne vo finále, v tom roku bolo veľmí teplo. Zápasy sa prerušovali či prekladali na neskorší čas," cituje Dominiku Cibulkovú portál Sydney Morning Herald v správe AAP.



Cibulková získala od WTA v roku 2016 ocenenie Návrat roka, keďže zo 66. priečky v rebríčku v úvode sezóny vyskočila až na piatu, teda najvyššie v sezóne. Zopakovať skvelý rok 2016 nebude jednoduché, najnižšia členka svetovej špičky si to dobre uvedomuje. Na turnaji Brisbane International presented by Suncorp s dotáciou 1 milión USD bude nasadenou dvojkou.



"Takto pred rokom som počas tohto turnaja bola v renkingu niekde medzi 50. a 60. miestom. Samozrejme, je to úplne iné prísť sem ako piata hráčka sveta. Je to pre mňa nová situácia. Budem si musieť zvyknúť a nebrať to ako tlak na seba," skonštatovala Cibulková. Pre Daily Telegraph doplnila, že od vstupného turnaja do novej sezóny nemá od seba prehnané očakávania.



"Samozrejme, chcela by som hrať ako naposledy predtým v Singapure, ale zrejme to tak ľahko nepôjde. Bude to chcieť čas. Tento týždeň od seba až tak veľa neočakávam," uviedla Cibulková.



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková, 5. v singlovom renkingu, bude hrať v Brisbane siedmy raz, a to bez prerušenia. Jej miestnym osobným rekordom je štvrťfinále zo sezón 2011 a 2014. Vlani v osemfinále prehrala s Taliankou Robertou Vinciovou. Teraz mala voľný žreb na 1. kolo. V prípadnom štvrťfinále čaká na 27-ročnú Bratislavčanku Cibulkovú Francúzka Alizé Cornetová (Fr.).