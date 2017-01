Cibulková vynechá Fed Cup, vedenie STZ to rešpektuje

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Vedenie Slovenského tenisového zväzu (STZ) rešpektuje rozhodnutie slovenskej jednotky Dominiky Cibulkovej, ktorá nebude v roku 2017 reprezentovať v Pohári federácie družstiev žien. Šiesta hráčka aktuálneho svetového renkingu WTA vo dvojhre oznámila informáciu o vynechaní tohtosezónnych fedcupových stretnutí v sobotu.



"Stanovisko STZ je jasné. Rešpektujeme rozhodnutie Dominiky Cibulkovej a budeme sa snažiť, aby posilnila náš tím v apríli. Je to hráčka z najlepšej desiatky. Od čias Daniely Hantuchovej sme dlhé roky nemali slovenského tenistu tak vysoko v rebríčku. Silný argument sú aj tie špeciálne okolnosti, že Dominika prvé tri mesiace neobhajuje žiadne body a môže zaútočiť na historicky najlepšie umiestnenie. Je to aj v záujme slovenského tenisu," povedal v utorok generálny sekretár STZ Igor Moška.



Slovenky sa najbližšie predstavia 11. - 12. februára na antuke v hale vo Forli proti domácim Taliankam v 1. kole II. svetovej skupiny MS tímov ITF. Následne 22. - 23. apríla podľa výsledku absolvujú play-off o elitnú osmičku ročníka 2018 alebo baráž o II. svetovú skupinu.



Pri rozhodovaní 27-ročnej Bratislavčanky mohol podľa Mošku zavážiť aj povrch, na ktorom bude tím SR vo februári súperiť s Talianskom. "Taliansky zväz určil, že sa bude hrať na antuke v hale. Pre Dominiku je prechod z tvrdého povrchu na antuku a potom späť najťažší. S tým februárom sme v podstate rátali, že to bude pre ňu zložité a pravdepodobne sa ospravedlní." STZ sa bude snažiť o to, aby Cibulková bola slovenskému tímu k dispozícii v apríli.



Všetko však bude jasnejšie vtedy, keď bude známy súper a dejisko. "Pevne verím, že to potom bude otvorené. V tomto som ešte mierny optimista. Keď sa to nepodarí, budeme to rešpektovať a príležitosť dostanú mladé hráčky," uzavrel Moška.