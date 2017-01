Cibulková vyhrala prvý zápas sezóny, je vo štvrťfinále

BRISBANE 4. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková vstúpila do novej sezóny víťazne, v osemfinálovom druhom kole hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA Premier na tvrdom povrchu v austrálskom Brisbane zdolala Číňanku Šuaj Čang 2:6, 6:4, 6:4. Hráčky strávili na dvorci 139 minút.



"Bola som pripravená na veľkú bitku. Prvé zápasy v sezóne sú vždy veľmi zradné a taký bol aj ten dnešný. Nebol jednoduchý, aj preto som rada, že sa skončil mojím víťazstvom," zhodnotila podľa oficiálnej stránky wtatennis.com úradujúca šampiónka WTA Cibulková, ktorá mala v prvom kole voľný žreb a viac času na aklimatizáciu.



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková, 5. v singlovom renkingu, hrá v tomto dejisku siedmy raz, a to bez prerušenia. Jej miestnym osobným rekordom je štvrťfinále zo sezón 2011 a 2014. Vlani v osemfinále prehrala s Taliankou Robertou Vinciovou, vo svetovom rebríčku jej patrilo 38. miesto, jej osemfinálovej súperke 139.



V prvom sete si obe hráčky držali svoje podanie až do šiesteho gemu, keď zaváhala Cibulková, Šuaj Čang využila svoj tretí brejkbal. Favoritka neodolala ani pri ďalšom svojom servise a na tretí pokus bol z toho premenený setbal Číňanky, ktorá začala lepšie aj druhé dejstvo, ale Cibulková na stratené podanie z druhého gemu rýchlo odpovedala rebrejkom, pridala aj brejk navyše a vyrovnala na 1:1. V rozhodujúcom treťom sete Slovenka viedla už 4:0, ale pripustila zdramatizovanie na 4:4. Vzápätí sa však dostala do vedenia 5:4 na príjme a pri svojom podaní cez brejkbal zužitkovala prvý mečbal na 6:4.



"V druhom sete som začala byť agresívnejšia. Predsa len som sa nevyhla pomalšiemu štartu v prvom zápase roka. Potom som sa ale nabudila a viac pritlačila, chodila som si po údery. Nedovolila som súperke hrať jej tenis," priblížila Cibulková. Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka si ako dvojka podujatia udržala dokonalú bilanciu s rovesníčkou Šuaj Čang (23. v renkingu), momentálne už vedie 5:0, ale stratila prvý set. Rivalita trvá od sezóny 2010 a Slovenka pred Brisbanom naposledy uspela v roku 2014 v semifinále v mexickom Acapulcu (4:2 a skreč Ázijčanky), kde napokon aj získala trofej.



Cibulkovej súperkou vo štvrťfinále bude Francúzka Alizé Cornetová, ktorá v utorok vyradila Američanku Christinu McHalovú. Slovenka má priaznivú vzájomnú bilanciu 5:2, naposledy sa však tešila Francúzka po víťazstve 6:2, 5:7, 6:2 v 2. kole na októbrovom turnaji v Pekingu.



Výsledky stredajších stretnutí osemfinálového 2. kola dvojhry na turnaji WTA Premier Brisbane International presented by Suncorp v austrálskom Brisbane (dotácia 1 milión USD, tvrdý povrch Plexicushion):



Dvojhra - 2. kolo (osemfinále):



Dominika Cibulková (SR-2) - Šuaj Čang (Čína) 2:6, 6:4, 6:4 za 139 minút



Svetlana Kuznecovová (Rus.-5) - Destanee Aiavová (Aus.) 6:4, 6:3



Roberta Vinciová (Tal-8.) - Misaki Doiová (Jap.) 6:4, 6:2