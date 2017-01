Cibulková v Sydney skončila, nestačila na Bouchardovú

SYDNEY 10. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa rozlúčila s turnajom WTA Premier v austrálskom Sydney už v osemfinálovom 2. kole dvojhry. Cibulková nasadená ako tretia nestačila na Kanaďanku Eugenie Bouchardovú a prehrala vo dvoch setoch za 100 minút 4:6, 3:6.



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka Cibulková, k 9. januáru šiesta v singlovom renkingu, v stretnutí päťkrát neudržala svoje podanie. Sama premenila iba tri z deviatich možností na brejk. Navyše urobila 5 dvojchýb a len 58% loptičiek po prvom podaní premenila na body. V prvom sete Slovenka viedla 2:1 aj 4:3 a v oboch prípadoch bola na podaní, ale zakaždým nasledoval rebrejk a od stavu 4:3 už nezískala ani gem.



V druhom dejstve Cibulková pustila súperku do náskoku 5:2 a ten už bol rozhodujúci. Kanaďanka premenila druhý mečbal víťazným bekhendom po čiare. Úradujúca šampiónka WTA z októbrového Singapuru Cibulková má po tomto stretnutí proti 22-ročnej finalistke Wimbledonu 2014 a tiež bývalej hráčke Top 5 Bouchardovej (49.) nepriaznivé skóre 1:4.



"Každý zápas proti elitnej hráčke z rebríčka je meradlo kvality, kde sa aktuálne nachádza moja hra. Vždy, keď som hrala proti Domi, musela som si to tvrdo vybojovať. Dnes sme obe hrali útočne a nútili jedna druhú k chybám. Myslím si, že moje podanie bolo oukej, ale viem si predstaviť zlepšenie v iných herných činnostiach," uviedla Bouchardová na turnajovom webe.



Cibulková si za účasť v osemfinále v Sydney odnáša 10 900 USD pred zdanením a 55 bodov do rebríčka. Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka účinkovala v dejisku OH 2000 deviaty raz. V roku 2013 bola vo finále, v ktorom inkasovala dvojitého kanára (0:6, 0:6) od Poľky Agnieszky Radwanskej po tom, ako cestou vyradila iné tri členky Top 10 (Petra Kvitová, Sara Erraniová, Angelique Kerberová).



Eugenie Bouchardová (Kan.) - 6:4, 6:3 za 100 minút