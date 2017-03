Cibulková v Miami dohrala, v osemfinále podľahla Češke Šafářovej

MIAMI 27. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako štvrtá prehrala s Češkou Luciou Šafářovou za 110 minút 6:7 (5), 1:6 v stretnutí pondelňajšieho osemfinálového 4. kola dvojhry na turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride (21. marca - 2. apríla, dotácia 7 669 423 USD, tvrdý povrch Laykold).



Súperky odohrali ôsmy vzájomný zápas .



Šafářová zužitkovala 5 z 9 brejkbalov, Cibulková iba 3 z 10. Postupujúca nastrieľala 9 es, ale aj urobila 8 dvojchýb. Proti ľaváčkam teraz má 27-ročná Bratislavčanka Cibulková štatistiku 26:24 podľa databázy Tenisovej asociácie žien. Šafářová bude vo štvrťfinále čeliť úspešnej zo súboja Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-6) - Caroline Wozniacka (Dán.-12).



Bol to ôsmy vzájomný duel dvoch grandslamových finalistiek. Terajšia svetová štvorka Cibulková po ňom vedie v bilancii s 30-ročnou niekdajšou členkou Top 5 Šafářovou (36.) už iba 5:3. Ľavoruká finalistka Roland Garros 2015 sa finalistke Australian Open 2014 revanšovala za tesnú prehru 6:4, 1:6, 5:7, ktorú inkasovala vlani v septembri v Tokiu. Prvý raz bojovali už pred deviatimi rokmi v Dauhe.



Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Cibulková si odnáša z Crandon Parku v lokalite Key Biscayne prémiu 77 265 USD pred zdanením a 120 bodov ho hodnotenia.



Cibulková hrala v Miami desiaty raz



Do konca tohto týždňa je renkingovo v dosahu Rumunky Simony Halepovej a spomenutej Muguruzovej-Blancovej, neklesne teda pod šieste miesto k 3. aprílu. Obe spomenuté rivalky sa na jej predstihnutie potrebujú dostať do finále. Teoreticky to je možné - sú v rozdielnych poloviciach "pavúka".



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková hrala v Miami jubilejný desiaty raz. Debutovala v sezóne 2007, v roku 2014 bola v semifinále, nestačila v ňom na Číňanku Na Li (5:7, 6:2, 3:6). Minulý rok prehrala v 2. kole s Muguruzovou-Blancovou 7:6 (3), 3:6, 5:7.



Stále platí, že Cibulková v tejto sezóne neuspela aspoň v troch zápasoch v rade. V Miami mala v 1. kole voľný žreb, potom prekonala paraguajskú kvalifikantku Verónicu Cepedeovú-Roygovú a Belgičanku Kirsten Flipkensovú. Bol to jej ôsmy turnaj v roku 2017.











Lucie Šafářová (ČR) - 7:6 (5), 6:1 za 110 minút







Cibulková dosiahla vo štvrtom geme okamžitý rebrejk na 2:2 a do setu sa takto vrátila aj v dvanástej hre. V tajbrejku viedla s minibrejkom 2:1 a neskôr aj 4:3, lenže potom klesla na 4:6 a odvrátila - trochu paradoxne - iba setbal proti podaniu Šafářovej, ktorá spáchala dvojchybu. Vzápätí však Slovenka poslala pomerne unáhlený forhend do siete. Prehrala prvý tajbrejk v tomto roku (4:1).



Navyše, v otváracom geme druhej časti nepremenila Slovenka tri jednotlivé brejkbaly, ku ktorým viedli aj tri dvojchyby súperky. Vzápätí sa pripomenulo "nedáš - dostaneš": Češka čoskoro viedla už 3:0. Keď Cibulková na servise vo štvrtej hre s ôsmimi zhodami neodolala piatej hrozbe (súperka dobehla kraťas a poradila si so situáciou), boli jej vyhliadky napriek všetkej bojovnosti chabé.



Šafářová síce po vypätí sama zaváhala na podaní (už iba 4:1), ale nepovolila zápletku. Presadila sa ešte raz na returne a v siedmej hre sa cez tri jednotlivé brejkbaly Cibulkovej dopodávala k postupu. Využila tretí mečbal.