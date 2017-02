Cibulková v Dauhe podľahla Plíškovej, finále si nezahrá

Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako tretia prehrala s českou dvojkou podujatia Karolínou Plíškovou za 113 minút 4:6, 6:4, 3:6....

DAUHA 17. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako tretia prehrala s českou dvojkou podujatia Karolínou Plíškovou za 113 minút 4:6, 6:4, 3:6 v stretnutí piatkového semifinále dvojhry na turnaji WTA Premier Qatar Total Open v katarskej Dauhe (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch). Napokon doplatila aj na premrhanie náskoku 4:2 a 30:0 na príjme v úvodnej časti. Za stavu 3:3 v rozhodujúcom sete nezužitkovala náskok 40:15 na príjme. Súperka jej nastrieľala 21 es.



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka Cibulková sa neposunula zo svojej dosiaľ rekordnej piatej na štvrtú priečku vo svetovom rebríčku, potrebovala na to práve piatkový úspech. Osamela by pred Danielou Hantuchovou na historickej prvej priečky medzi hráčkami zo SR a vyrovnala by absolútne národné maximum Miloslava Mečířa z 22. februára 1988. Ak by následne v sobotu triumfovala vo finále, dostala by sa práve pred Kar. Plíškovú k 20. februáru na tretie miesto za Američanku Serenu Williamsovú a Nemku Angelique Kerberovú. Stala by sa 47. členkou Top 3 od zavedenia počítačového poradia v novembri 1975..



Cibulková bola renkingovo v úplne rovnakej situácii pred dvoma týždňami v ruskom Petrohrade, kde v semifinále podľahla kazašskej reprezentantke Julii Putincevovej a tiež zostala na piatej pozícii, hoci mala na dosah štvrtú a prostredníctvom prípadného zisku primátu aj tretiu.



Proti 24-ročnej finalistke newyorských US Open 2016 Plíškovej teraz má úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Cibulková bilanciu už iba 3:1. Vlani v júni ju zdolala vo finále na tráve v anglickom Eastbourne 7:5, 6:3. Nenadviazala na to, hoci bola značne blízko. Plíšková bude bojovať o trofej s úspešnou z nasledujúceho duelu Mónica Puigová (Portor.) - Caroline Wozniacka (Dán.).



Finalistka melbournských Australian Open 2014 Cibulková hrala v tomto dejisku piaty raz a premiérovo práve od sezóny 2014. Vrátane prehry v osemfinále edície 2011 ťahala do ročníka 2017 sériu troch miestnych nezdarov. Pri debute už v roku 2008 bola vo štvrťfinále. Teraz mala v 1. kole voľný žreb, v osemfinále v stredu prekonala ruskú niekdajšiu líderku juniorského počítačového poradia ITF Anastasiu Pavľučenkovovú 7:5, 2:6, 6:2 a vo štvrťfinále vo štvrtok - na šiesty pokus premiérovo v kariére - zdolala austrálsku hrdinku US Open 2011 Samanthu Stosurovú (7:5, 6:4), proti ktorej dovtedy mala skóre 0:10 na sety.



Karolína Plíšková (ČR-2) - 6:4, 4:6, 6:3 za 113 minút



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková dosiahla proti Plíškovej, ktorá mala v nohách piatkové štvrťfinále s Číňankou Šuaj Čang (6:2, 6:0 za bleskových 55 minút hry nevrátane dažďových prestávok), v sychravom počasí a nepríjemnom vetre brejk na 2:1. Za stavu 3:1 sa dostala na zhodu na príjme, nie ďalej. Následne na nulu zvýšila na 4:2 a viedla značne sľubne 30:0 na returne, ale čoskoro to bolo 4:5 a servis namiesto črtajúcich sa 5:2. Plíšková totiž zužitkovala tretí brejkbal v ôsmej hre (prvé dva boli v rade) a vzápätí s prehľadom zavŕšila priebežné preklopenie. Navyše, pridala brejk v desiatom geme, hoci spočiatku zaostávala 15:30.



Keď Cibulková odskočila na 3:0 v druhej časti dokonca s dvojitým brejkom (aj cez jednu hrozbu straty podania v druhej hre, v ktorej pôvodne mala náskok 40:0) a potom sa posunula na opticky ešte upokojujúcejších 4:0, rozhodujúce dejstvo sa zdalo byť rýchlou nevyhnutnosťou. Plíšková však odmietla kapitulovať bez boja: vyškriabala sa na 3:4, brejk v šiestom geme predviedla cez 15:30. Slovenka v ôsmej hre zastavila nápor, presadila sa v nej na nulu - 5:3. Češka odpovedala rovnako - 4:5. Cibulková sa však dopodávala bez odovzdania čo i len fiftínu: setbal premenila nátlakovým forhendom popri čiare.



Až do stavu 3:3 v treťom sete boli obe aktérky na servise neochvejné. V tzv. Tildenovom geme sa však Cibulková dostala na 40:15 na returne. Plíšková vymazala prvú hrozbu presvedčivým útokom, pri druhom ťažila z pasivity Slovenky, ktorá poslala defenzívny bekhend do siete. Češka pridala svoje 20. eso a napokon išla na 4:3. Cibulková po pominutí kľúčovo vyznievajúcej šance začala nevydareným bežným bekhendom, klesla ďalšou zbytočnou chybou na 15:30 a len sa prizerala Plíškovej bekhendovému krosu. Pri brejkbale pokazila ambiciózny forhend - 3:5. Na returne už nemala nádej na záchranu. Pri druhom mečbale zastavil jej forhendový príjem sieť.