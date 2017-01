Cibulková v Brisbane nepostúpila, zastavila ju Cornetová

BRISBANE 5. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nepostúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA Premier na tvrdom povrchu v austrálskom Brisbane.



Nasadená dvojka Cibulková vo štvrťfinále nestačila na Francúzku Alizé Cornetovú a za 123 minút jej podľahla 3:6, 5:7. Víťazka premenila 5 z 9 brejkových príležitostí, súperke odvrátila 8 z 11. Práve nízka úspešnosť premieňania brejkbalov (27%) pripravila slovenskú hráčku o víťazstvo. Cibulková sa v druhom sete dotiahla z 1:4 na 5:5, ale koncovka setu jej ušla a s ňou aj celý zápas. Cornetová pri svojom podaní premenila prvý mečbal.



Cornetovej patrí v rebríčku WTA 41. priečka a do štvrťfinále v Brisbane postúpila ako jediná nenasadená hráčka. Pre Cibulkovú bol turnaj v Brisbane International prvým od jej skvelého októbrového triumfu na šampionáte WTA Finals v Singapure, po ktorom sa vyšvihla na 5. pozíciu vo svetovom počítačovom poradí. V prechádzajúcom kole v Brisbane si 27-ročná Slovenka v troch setoch poradila s Číňankou Šuai Čang 2:6, 6:4, 6:4. V prvom kole mala Cibulková voľný žreb.



"Aký to štart do nového roka! Je to len prvý týždeň a moja hra, myslím si, nie je zlá. Zdolať Dominiku si vyžaduje výnimočný výkon. Každý vie, aká je to bojovníčka a ako tvrdo udiera do loptičky. Som veľmi, veľmi šťastná," cituje Cornetovú portál WTA.



Výsledky dosiaľ známych štvrtkových stretnutí štvrťfinále hlavnej súťaže dvojhry na tenisovom turnaji WTA Premier Brisbane International presented by Suncorp v austrálskom Brisbane (dotácia 1 milión USD, tvrdý povrch Plexicushion):







Alizé Cornetová (Fr.) - 6:3, 7:5



Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-4) - Svetlana Kuznecovová (Rus.-5) 7:5, 6:4