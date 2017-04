Cibulková už nemá dlahu na ruke, ale v Stuttgarte sa nepredstaví

STUTTGART 24. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa napokon nepredstaví tento týždeň na turnaji WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix v nemeckom Stuttgarte, kde sa zásluhou voľného žrebu na 1. kolo bez boja dostala do osemfinále.



Pre uzdravenie robila všetko .



Vyplýva to z pondelkového vyšetrenia u lekára - špecialistu, ktorý dal svetovej štvorke ženského renkingu dolu dlahu zo zraneného zápästia pravej ruky. Pre indispozíciu vynechala aj víkendový domáci súboj Pohára federácie proti Holandsku (prehra SR 2:3).



"Ruka ma už menej bolí, ale ešte stále to nie je prispôsobené na to, aby som mohla chytiť raketu a hrať," povedala pre Športky Dominika Cibulková.





Pre uzdravenie robila všetko, čo sa dalo. Každý deň navštevovala aj rehabilitačné centrum, kde podstupovala hĺbkovú laserovú terapiu. Doktor jej však neodporučil nastúpiť na stuttgartskej antuke.



"Tento týždeň ma čaká rehabilitácia už bez dlahy, ale stále nemôžem začať hrať. Veľmi ma to mrzí, pretože som chcela skúsiť Stuttgart. Z takého nevinného pádu sa stali dva týždne bez hrania počas sezóny, keď som sa chcela pripravovať na antuku." dodala Cibulková na webe sportky.zoznam.sk.



Návrat Šarapovovej



Jednotkou podujatia v Stuttgarte je domáca víťazka edícií 2015 a 2016 Angelique Kerberová (24. apríla ju na najvyššom poste v renkingu vystriedala Američanka Serena Williamsová), dvojkou Češka Karolína Plíšková a štvorkou Rumunka Simona Halepová.





Azda najväčšiu pozornosť bude pútať stredajší návrat Rusky Marie Šarapovovej. Niekdajšia jednotka singlového renkingu si v návrate na súťažné dvorce po afére s meldóniom zmeria sily s Taliankou Robertou Vinciovou.



Od minulej stredy 30-ročná Šarapovová si ešte dva dni vrátane pondelka bude odpykávať dištanc na 15 mesiacov za porušenie antidopingových pravidiel. Držiteľka kariérneho Grand Slamu Šarapovová triumfovala v Stuttgarte v sezónach 2012 - 2014.