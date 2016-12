Cibulková ukončí rok piata, z mužov najlepší Kližan

ST. PETERSBURG 27. decembra (WebNoviny.sk) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová stále figuruje na čele svetového rebríčka WTA vo dvojhre pre nasadzovanie. Nasledujú Američanka Serena Williamsová, Poľka Agnieszka Radwanská, Rumunka Simona Halepová a Slovenka Dominika Cibulková. Sezóna na hlavnej profesionálnej úrovni sa skončila už v novembri a do konca kalendárneho roka sa na popredných priečkach renkingu nebudú diať žiadne zmeny.



Slovenskou dvojkou je 81. Kristína Kučová a trojkou Jana Čepelová na 100. pozícii. V druhej stovke sú zo SR 120. Rebecca Šramková a 154. Magdaléna Rybáriková, v tretej 223. Viktória Kužmová, 227. Karolína Schmiedlová a 228. Daniela Hantuchová.



V hodnotení štvorhry je dlhodobo na čele Indka Sania Mirzová. Spoločne druhé sú Francúzky Caroline Garciová a Kristina Mladenovicová. Líderkou SR v debli je 178. Cibulková pred 197. Michaelou Hončovou a 233. Rybárikovou.



1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 9080 bodov, 2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7050, 3. (3.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 5600, 4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 5228, 5. (5.) Dominika Cibulková (SR) 4875, 6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4600, 7. (7.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 4236, 8. (8.) Madison Keysová (USA) 4137, 9. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4115, 10. (10.) Johanna Kontová (V. Brit.) 3640, 11. (11.) Petra Kvitová (ČR) 3485, 12. (12.) Carla Suárezová-Navarrová (Šp.) 3070, 13. (13.) Viktoria Azarenková (Biel.) 3061, 14. (14.) Elina Svitolinová (Ukr.) 2895, 15. Timea Bacsinszká (Švaj.) 2347,... 81. (81.) Kristína Kučová 778, 100. (100.) Jana Čepelová 662, 120. (120.) Rebecca Šramková 498, 154. (154.) Magdaléna Rybáriková 369, 223. (223.) Viktória Kužmová 236, 227. (227.) Karolína Schmiedlová 227, 228. (228.) Daniela Hantuchová 227, 368. (337.) Michaela Hončová 103, 372. (372.) Zuzana Zlochová 102, 381. (381.) Vivien Juhászová 96, 392. (390.) Chantal Škamlová 92, 415. (412.) Lenka Juríková 83, 437. (436.) Tereza Mihalíková 76, 496. (493.) Kristína Schmiedlová (všetky SR) 61



1. (1.) Sania Mirzová (India) 8135 bodov, 2. (2.) Caroline Garciová (Fr.) a (2.) Kristina Mladenovicová (Fr.) - obe 7920, 4. (4.) Martina Hingisová (Švaj.) 7810, 5. (5.) Bethanie Matteková-Sandsová (USA) 7805, 6. (6.) Jelena Vesninová (Rus.) 6715, 7. (7.) Lucie Šafářová (ČR) 6501, 8. (8.) Jekaterina Makarovová (Rus.) 6220, 9. (9.) Andrea Hlaváčková (ČR) 4460, 10. (10.) Lucie Hradecká (ČR) 4330,... 178. (179.) Dominika Cibulková 371, 197. (197.) Michaela Hončová 338, 233. (234.) Magdaléna Rybáriková 271, 240. (239.) Chantal Škamlová 262, 253. (252.) Tereza Mihalíková 241, 288. (289.) Vivien Juhászová 203, 429. (428.) Jana Čepelová 111, 441. (438.) Rebecca Šramková 104, 453. (451.) Viktória Kužmová 101, 460. (459.) Barbora Kötelesová (všetky SR) 98



Britský tenista Andy Murray ôsmy týždeň figuruje na čele svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre. Na vrchole bude minimálne do konca tohto kalendárneho roka. Druhý je Srb Novak Djokovič a tretí Kanaďan Milos Raonic. Sezóna na hlavnej úrovni ATP World Tour sa skončila už v novembri a do januára sa nebudú diať žiadne zmeny v horných sférach renkingu.



Slovenskou jednotkou je Martin Kližan na 35. pozícii. V druhej stovke počítačového poradia figurujú zo SR 117. Jozef Kovalík, 122. Lukáš Lacko, 137. Andrej Martin a 142. Norbert Gombos. Piati najlepší Slováci zostali na rovnakých priečkach ako pred týždňom. Šiesty v internom poradí Filip Horanský klesol zo 423. na 425. pozíciu.



Lídrom štvorhry je Francúz Nicolas Mahut. Nasleduje jeho deblový partner a krajan Pierre-Hugues Herbert. Tretia pozícia patrí Brazílčanovi Brunovi Soaresovi. Na poste slovenskej deblovej jednotky v systéme pre nasadzovanie je 82. Andrej Martin pred 118. Igorom Zelenayom.







1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12 410 bodov, 2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 11 780, 3. (3.) Milos Raonic (Kan.) 5450, 4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5315, 5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4905, 6. (6.) Marin Čilič (Chor.) 3650, 7. (7.) Gael Monfils (Fr.) 3625, 8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3415, 9. (9.) Rafael Nadal (Šp.) 3300, 10. (10.) Tomáš Berdych (ČR) 3060, 11. (11.) David Goffin (Belg.) 2750, 12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2550, 13. (13.) Nick Kyrgios (Aus.) 2460, 14. (14.) Roberto Bautista-Agut (Šp.) 2350, 15. (15.) Lucas Pouille (Fr.) 2156,... 35. (35.) Martin Kližan 1230, 117. (117.) Jozef Kovalík 501, 122. (122.) Lukáš Lacko 492, 137. (137.) Andrej Martin 451, 142. (142.) Norbert Gombos 441, 425. (423.) Filip Horanský 97, 601. (601.) Patrik Fabian 51, 669. (666.) Alex Molčan (všetci SR) 40



1. (1.) Nicolas Mahut (Fr.) 8550 bodov, 2. (2.) Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 7935, 3. (3.) Bruno Soares (Braz.) 7760, 4. (4.) Jamie Murray (V. Brit.) 7670, 5. (5.) Bob Bryan (USA) a (5.) Mike Bryan (USA) - obaja 6590, 7. (7.) Henri Kontinen (Fín.) 5590, 8. (8.) Marcelo Melo (Braz.) 5460, 9. (9.) John Peers (Aus.) 5450, 10. (10.) Marc López (Šp.) 4775,... 82. (82.) Andrej Martin 959, 118. (118.) Igor Zelenay 651, 219. (221.) Martin Kližan 340, 512. (512.) Lukáš Lacko (všetci SR) 107