Cibulková sa zbavila nočnej mory, postúpila cez Stosurovú

DAUHA 16. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková prvý raz v kariére zvíťazila nad Austrálčankou Samanthou Stosurovou za 100 minút 7:5, 6:4 vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA Premier Qatar Total Open v katarskej Dauhe (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch). Dosiahla svoj jubilejný 400. zápasový úspech v singli podľa databázy Tenisovej asociácie žien (WTA).



V 1. kole mala Cibulková nasadená ako tretia voľný žreb. V piatkovom semifinále ju vyzve úspešná zo súboja Šuaj Čang (Čína) - Karolína Plíšková (ČR-2). Proti 32-ročnej hrdinke newyorských US Open 2011 Stosurovej (21.) mala doteraz hrozivú bilanciu 0:5, na sety 0:10. Nestretli sa od parížskeho Roland Garros 2014 (dvakrát 4:6). Austrálčanka mala v nohách tri sety štvrtkovej dohrávky s Barborou Strýcovou..



Proti 24-ročnej trojke svetového rebríčka a turnajovej dvojke Plíškovej má Cibulková dokonalú bilanciu 3:0, naposledy ju zdolala vlani vo finále na tráve v Eastborne 7:5, 6:3. S 28-ročnou Šuaj Čang má ešte povzbudzujúcejšiu zápasovú minulosť, neprehrala s ňou ani v jednom z piatich duelov. Najčerstvejší úspech dosiahla v 2. kole na januárovom turnaji v Brisbane, ale na výsledok 2:6, 6:4, 6:4 potrebovala vyše dve hodiny.



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková pred krátkym prerušením v prvom sete viedla 3:1 a po prestávke nadviazala na 5:1, ale súperka manko zmazala a Cibulková musela vytiahnuť čistú hru na príjme, aby sa znova dostala do vedenia. V následnom geme premenila druhý setbal.



V druhej časti si obe hráčky držali servis až do stavu 4:4, v deviatej hre Cibulková využila svoj prvý brejkbal v tomto dejstve a zápas už dotiahla do víťaznej koncovky, stačil jej na to jeden mečbal.



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka Cibulková hrá v tomto dejisku piaty raz a premiérovo od sezóny 2014. Vrátane prehry v osemfinále edície 2011 ťahala sériu troch miestnych nezdarov. Pri debute už v roku 2008 bola vo štvrťfinále.



Cibulková sa potrebuje dostať do finále v Dauhe, aby si k 20. februáru zlepšila renkingový osobný rekord v podobe terajšej piatej pozície. Body si začala pripisovať práve až od prieniku do semifinále, za túto fázu jej ich reálne pribudlo len 5, čo ešte nestačí na prekonanie aktuálne štvrtej a v Dauhe absentujúcej Simony Halepovej (bolo by to 5172, resp. 5075 pre Rumunku).



Pri dosiahnutí finále by úradujúca koncosezónna šampiónka z októbrového Singapuru Cibulková už mala 5195 bodov. S prípadným titulom by sa dostala na 5360 bodov, čo by dokonca znamenalo posun pred momentálne tretiu Karolínu Plíškovú. Češka by sa v Dauhe nesmela prebojovať za semifinále, čo však pri scenári so Slovenkinou trofejou je vopred isté, keďže obe sú v rovnakej polovici "pavúka".



