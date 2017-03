Cibulková postúpila cez Flipkensovú do osemfinále v Miami

Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako štvrtá zvíťazila za dažďom reálne značne natiahnutých 79 minút jasne 6:2, 6:3 nad Belgičankou....

MIAMI 26. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako štvrtá zvíťazila za dažďom reálne značne natiahnutých 79 minút jasne 6:2, 6:3 nad Belgičankou Kirsten Flipkensovou v sobotňajšom stretnutí 3. kola dvojhry na turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride. Štvorka svetového rebríčka Cibulková bude v osemfinálovom 4. kole čeliť ľavorukej českej univerzálke Lucii Šafářovej. Na úvod mala voľno, v 2. kole prekonala paraguajskú kvalifikantku Verónicu Cepedeovú-Roygovú 6:3, 6:2.



Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka Cibulková má proti 31-ročnej niekdajšej líderke juniorského tzv. kombinovaného poradia ITF Flipkensovej (85.) skóre už 5:2 aj zásluhou platnej série troch úspechov. Predvlani v 1. kole melbournských grandslamových Australian Open ako obhajkyňa finálovej účasti zvíťazila 3:6, 6:3, 6:1. Prehry inkasovala v sezóne 2010 v Hertogenboschi a v roku 2012 v Québecu. Rivalita trvá od roku 2009..





Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Cibulková má do konca budúceho týždňa teoreticky v dostrele tretie miesto v počítačovom poradí (Češka Karolína Plíšková), sama je v dosahu dvoch hráčok (Rumunka Simona Halepová a Španielka Garbine Muguruzová-Blancová).



Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková hrá v Miami jubilejný desiaty raz. Debutovala v sezóne 2007, v roku 2014 bola v semifinále, nestačila v ňom na Číňanku Na Li (5:7, 6:2, 3:6). Minulý rok prehrala v 2. kole so Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou (7:6 /3/, 3:6, 5:7).



Dvojhra - 3. kolo:



- Kirsten Flipkensová (Belg.) 6:2, 6:3 za 79 minút